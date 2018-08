Regalan 300 lentes a adultos con problemas de visión

Ciudad Juárez— La coordinación de Atención Ciudadana del Municipio, en conjunto con el Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A. C. (Ceredil) entregará hoy y mañana 300 lentes a personas mayores de edad que así lo necesiten.Raúl Rosales, coordinador de Atención Ciudadana, comentó que pueden asistir a la oficina en un horario de 9:00 de mañana a 3:00 de la tarde.Agregó que se tiene el equipo para realizar el examen visual y se les entregará el mismo día que los solicitan.Destacó que ya han hecho cuatro eventos de este tipo, en diciembre del 2017 y enero de este año en conjunto con la organización en los que entregaron mil 343 lentes.De acuerdo con Héctor González, presidente de la asociación Ceredil, desde hace 15 años iniciaron a regalar anteojos junto con el Club de Leones y desde hace cinco años se constituyeron como una organización civil.En un principio recolectaban estos artículos que dejaba la gente en las ópticas y los guardaban identificados con la graduación, para después cuando se acercaba la gente que no contaba con recursos económicos, les adaptaban los que ya tenían ahí “reciclados”, comentó González.La labor que ellos realizan también ya se ha extendido por toda la república y otros países en el mundo.El próximo fin de semana viajarán a Mérida para realizar la entrega de anteojos.Otros de los estados a donde han llevado el apoyo son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Puebla Chiapas y Veracruz.También el próximo año recorrerán otros países como Panamá, Perú, Colombia, Vietnam y Albania, agregó el presidente de Ceredil.El año pasado entregaron alrededor de 250 mil unidades en toda la república con el apoyo de el Senado de la República y el Congreso de la Unión, señaló González.En este proyecto se ha incluido la colaboración de los reclusos del Centro de Readaptación Social para adultos (Cereso), quienes produjeron alrededor de 10 mil piezas, señaló González.“Empezamos con poquito y ahora somos los número uno en producción y entrega de lentes, hemos procesado hasta un millón y la meta es entregar este año medio millón”, agregó González.• El Centro de Reciclado y Distribución de Lentes A. C. (Ceredil) tiene 15 años donando aparatos• Tiene cinco años que se constituyeron como una organización civil• En cuatro eventos han entregado mil 343 lentes• Su labor se ha extendido por toda la república y otros países en el mundo• En este proyecto se ha incluido la colaboración de reclusos del Cereso, quienes produjeron alrededor de 10 mil piezas

