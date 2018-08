Incertidumbre pega a economía local: empresarios

Ciudad Juárez— A poco más de un mes del proceso electoral y sin definir aún al presidente municipal, representantes de organismos privados refieren que la incertidumbre perjudica el desarrollo económico de la región.Gabriel Cantú Murguía, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) comentó que si bien la ciudad sigue trabajando bajo su propia inercia, no tener definido un representante de gobierno frena ciertos temas, principalmente lo relacionado con seguridad.“Ya deberíamos saber con quién vamos a trabajar. Esto no puede retrasarse más”, dijo.El presidente de Canaco insistió en que mientras más se demore la definición de los resultados de los comicios electorales será más difícil avanzar y delinear planes.Agregó que incluso preocupa que de no resultar ganador el candidato de Morena Javier González Mocken se afecte la relación con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) coincidió en que alargar los resultados de la elección únicamente abona a la incertidumbre.Sobre la decisión del Tribunal Estatal Electoral mencionó que fue “sorpresiva” para el organismo, debido a que desde el principio se le dio ventaja al candidato de Morena.Comentó que la exigencia al Tribunal es que se dé certeza al voto ciudadano y se apeguen al estado de derecho.En la sesión del pasado sábado dicho órgano revocó la constancia de mayoría de votos emitida a favor de Javier González Mocken, argumentando que hubo irregularidades graves.Las violaciones señaladas al Instituto Estatal Electoral llevaron a la necesidad de determinar si el alcance de estas requiere una investigación por delitos electorales.

