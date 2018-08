Chihuahua– El partido Morena, advirtió que buscará anular las elecciones para presidente municipal de Juárez ante el Tribunal Federal Electoral (Trife) a través de la Sala Regional de Guadalajara, luego del fallo emitido por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) que revirtió el triunfo que había obtenido su candidato Javier González Mocken y otorgárselo a Héctor Armando Cabada Alvídrez, con una diferencia de apenas 889 votos.A través de un comunicado, la dirigencia estatal de Morena refirió que en defensa de la transparencia y la equidad tanto para el candidato independiente como el candidato de Morena, los magistrados del TEE debieron pedir la anulación de la elección, al detectar los errores en el conteo que hizo la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, pero al darle el triunfo a Armando Cabada haciendo eco de una crisis mediática de credibilidad provocada irresponsablemente por el actual alcalde de la ciudad, lleva a pensar en falta de imparcialidad y una decisión que que obedece a los poderes en turno.“Armando Cabada actúo como juez y parte, la autoridad electoral lo permitió, regreso al cabildo a pesar de que realizó impugnación y siguió opinando sobre el tema, es decir, él debió haber aumentado su licencia, pero no lo hizo, por el contrario uso su cuenta personal, su fan page, aprovechó las ruedas de prensa del municipio para denostar y ejercer presión contra el candidato de Morena”, se puede leer en el comunicado.“No resulta creíble que los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, hayan ganado por mucho a los independientes; que nuestra candidata a sindica haya obtenido el triunfo por más de 100 mil votos pero que revoquen el triunfo de Javier González Mocken”, continúa.El documento añade que confían en que las instancias federales tengan imparcialidad, para garantizar el triunfo de Javier González Mocken y en su caso anular el proceso en su totalidad, totalmente contaminando por el actuar de la Asamblea Municipal Electoral, el alcalde independiente y la visión corta de los magistrados del TEE.Según el texto, en Juárez no hay democracia, como en el Estado de México donde se le quitó el triunfo a diez diputados de Morena, y en Puebla donde ocurrió un enorme fraude electoral para favorecer a la candidata del PAN a la Gubernatura.“Hay intereses y poderes fácticos que se niegan a perder privilegios. Haremos todo lo posible para que Ciudad Juárez no pierda la oportunidad de ser protagonista del cambio histórico que se prepara con la llegada de López Obrador a la presidencia”, concluye.

