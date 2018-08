En el congelador Ley Estatal de Transporte

Ciudad Juárez— El Congreso del Estado no podrá emitir una nueva Ley Estatal de Transporte, debido a que no ha habido acuerdo con los concesionarios y a que está por concluir la actual legislatura, afirmó Jesús Villarreal, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).Por ello, explicó, no será incluido el tema en ninguno de los tres períodos extraordinarios que se prevé sean convocados la próxima semana.En entrevista, Villarreal afirmó que son otros dictámenes los que se votarán, como el de una legislación forestal y los nombramientos de auditor superior del Estado y fiscal anticorrupción. Por lo anterior, la bancada azul no logrará aprobar los cambios a la Ley de Transporte impulsados por la diputada Laura Marín.Desde hace un año y medio dicha legisladora ha dicho que ha buscado sin éxito entablar conversación con los concesionarios de Chihuahua. No obstante, los mismos, han señalado no haber sido jamás invitados de manera formal para discutir el proyecto de modificación a la ley.“Nunca nos ha tomado (Marín) en cuenta para nada con un escrito, con algo, no sé. Ella nunca nos ha invitado para nada. El día que nos invite vamos para que vean. Nunca nos ha invitado”, dijo Matías Prieto, de la Unión Nacional de Transportistas de Ciudad Juárez.Jorge Martínez, secretario general de taxistas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), refirió en entrevistas posteriores realizadas por este medio que dicha reforma a la ley atenta contra el patrimonio de todos los concesionarios debido a que, desde su punto de vista, no busca el beneficio ciudadano sino más bien que empresarios se queden con las concesiones que hasta ahora ellos poseen.Ante lo anterior, la diputada Marín dijo que no se pretende beneficiar a ningún empresario ni concesionario. A su vez, referente a los señalamientos del coordinador de diputados del PAN, refirió la legisladora que aún no hay nada seguro.“La siguiente semana estaré citando a la comisión, y depende del trabajo que se dé. Si los diputados que integramos la comisión estamos de acuerdo, entonces ya se puede empezar a votar en alguna de las sesiones extraordinarias que están programadas”, comentó la diputada del PAN.La blanquiazul fue cuestionada sobre si considera como un fracaso el no haber podido impulsar hasta ahora el proyecto de modificación a la Ley de Transporte y mencionó que no se trataba de lo señalado.“Al contrario. Yo considero que no hemos subido ese anteproyecto porque queremos que salga una reforma beneficiosa y que pueda durar varios años. Que no por subir un trabajo pronto, y decir ya cumplimos, presentemos un trabajo muy deficiente y que tenga que estarse modificando. Prefiero tomar el tiempo necesario pero que la reforma sea realmente beneficiosa”, aseguró.Añadió que en caso de que no se logré subir el anteproyecto al Congreso en esta legislatura, se buscará poder aprobarla en la siguiente, ya que menciona que estaría en comunicación con los diputados próximos para que sí sea aprobado.La iniciativa con carácter de decreto para reformar la Ley de Transporte fue propuesta el día 23 de marzo de 2017, durante la sesión número 54 ordinaria del segundo período ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio constitucional. Han sido exactamente.