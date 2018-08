Son jóvenes el sector más vulnerable

Ciudad Juárez— La violencia que ha caracterizado a Ciudad Juárez en la última década ha afectado más a personas cuya edad fluctúa entre los 12 y 29 años, cifras oficiales relevantes ante el Día Internacional de la Juventud que perfila a los jóvenes como el grupo más vulnerable de la población.Datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED) muestran que en el último sexenio han muerto en situación de violencia cuando menos mil 487 personas con estas características en la ciudad.Además, de al menos 609 hombres y mujeres de diversas edades que fallecieron asesinados en la localidad el año pasado, 292 pertenecían a este rango, indican los números.La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) llama jóvenes a quienes tienen entre 12 y 29 años.María Teresa Almada Mireles, directora de la organización Casa Promoción Juvenil, explica que la violencia contra este sector de la población comenzó a registrarse en 2008, fecha del inicio de la crisis de inseguridad que golpeó a la ciudad.“Estamos cumpliendo una década realmente”, señala la académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). “El punto más alto es en 2010. Hubo una baja, pero eso no quiere decir que se haya resuelto y ahora tenemos un repunte considerable este año”.Esta situación se torna evidente en el Día Internacional de la Juventud, celebrado hoy por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), para reflexionar sobre los problemas que rodean a los jóvenes.Aunque las cifras del SEED correspondientes al año en curso no están disponibles, reportes periodísticos muestran que entre enero y julio, la violencia que rodea a quienes tienen entre 12 y 29 años parece haber recrudecido.Uno de los casos más notables fue el asesinato masivo de once personas, todas entre 18 y 28 años, ocurrido el jueves 2 de agosto del año en curso en una vivienda de Praderas de los Oasis.Esta semana, una madre de 30 años fue asesinada junto a su hija de apenas 15 dentro de su casa en la colonia Fronteriza Alta, en el norponiente.“En nuestro país hay poco qué celebrar en el tema de políticas para la juventud, mejores condiciones para los jóvenes, mayor acceso a la salud, educación y justicia. Tenemos una gran población joven en condiciones cada vez más precarias”, alerta Almada Mireles.Desde el punto de vista de la socióloga, diez años después del inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” promovida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la violencia se ha diversificado.Para Almada Mireles, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se trata del resultado tangible de esa fallida estrategia que permitió además que las organizaciones del crimen organizado se tornaran aún más fuertes.“El llamado bono demográfico con que México tenía posibilidad de crecer económicamente se convirtió en una verdadera tragedia demográfica: miles de muertes de jóvenes, jóvenes incorporados al narcotráfico. Tenemos que preguntarnos qué país se les ha ofrecido a estos jóvenes”, considera la académica.1,487murieron en 6 años292en 2017En 2008comenzó a subir nivel de violencia2010registró el mayor número de muertos

