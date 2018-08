Halla Tribunal fraude vs Cabada

Ciudad Juárez— Por inconsistencias, vicios e irregularidades encontrados en 43 casillas, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) revocó el triunfo en las urnas del morenista Javier González Mocken y ordenó al Instituto Estatal Electoral (IEE) entregarlo al independiente Armando Cabada.La sentencia emitida ayer por el TEE ordena además dar vista al Instituto Nacional Electoral, a la Fepade y a la Fiscalía General del Estado (FGE) por el trabajo realizado por el IEE, que puso en tela de juicio los principios de certeza, legalidad y objetividad de las elecciones.“El error en la captura fue sistemático y reiterado en perjuicio del candidato independiente”, señala el resolutivo.Agrega: “Ante la falta de acuciosidad y profesionalismo en la actuación de la Asamblea Municipal, y por ende de su órgano superior vigilante, el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, es que se da vista (...) al Instituto Nacional Electoral y a las fiscalías estatal y federal para que determine responsabilidades por las omisiones y errores cometidos durante la captura de los resultados”.Con la recomposición de la votación obtenida en esas actas, Cabada remontó el marcador de la elección del Ayuntamiento juarense, expuso en su proyecto el ponente de las impugnaciones, César Wong Meraz, lo que fue aprobado por cuatro de los cinco magistrados.Tras el recuento de los votos en julio, la Asamblea Municipal Electoral (AME) asignó a González Mocken 177 mil 460 votos y a Cabada 176 mil 479.Después del estudio de fondo de las inconformidades, Cabada aseguró 175 mil 982 votos contra 175 mil 134 del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, una diferencia de 848.En las impugnaciones JIN-147/2018 y sus acumulados se contaron cinco agravios generales.En el estudio de fondo se encontró que en algunas casillas se sumaron ciertos votos para Cabada, pero en el cómputo las cifras fueron reducidas.Como ejemplo, que en el acta de la casilla 1683 contigua 6, se contabilizaron 146 votos más uno reservado para Cabada, pero en el cómputo sólo se le anotaron uno. En este caso el tribunal determinó darle esos 146 votos a Cabada.Los errores de cálculo se presentaron en otras casillas con una tendencia similar hacia el abanderado de Morena, como en las 1975 b, 2134 c1 y 1577 b. En total se contabilizaron 43 casillas con este tipo de errores en los cómputos.En 67 casillas que González Mocken señaló que hubo funcionarios que no pertenecían a su sección, se determinaron infundados los agravios.Mientras que de las ocho que solicitó el Partido Encuentro Social (PES), en cuatro sí participaron y sí pertenecían a su sección electoral los funcionarios, en tanto que en el resto se aclaró el nombre de las personas que acreditaron que también pertenecían a dicha sección.En la queja del independiente, Cabada denunció que existieron errores entre las constancias individuales del recuento y los resultados del cómputo de la elección.Finalmente el tribunal resolvió que en 43 casillas se acreditaron dichos errores asentados en las constancias y, por ende, lo procedente era corregir el cómputo de la elección de Ayuntamiento.En el agravio que presentó Cabada, de 49 casillas que se integraron por personas que no estaban autorizadas por ley, se anularon 20 en las que funcionarios no formaban parte de la sección respectiva.Además, acusó que en siete casillas el número de boletas utilizadas el día de la jornada electoral era mayor a las entregadas a los funcionarios, pero sólo se anuló una.El TEE declaró inoperante el agravio de que 518 votos fueron contabilizados para candidatos no registrados y debían ser para Cabada; mientras que fue infundada la petición de revisar 19 mil 167 votos declarados nulos.Cuatro de los magistrados que componen el tribunal respaldaron y votaron la revocación de la constancia de mayoría entregada a González Mocken y ordenaron al Instituto Estatal Electoral revertirla a favor de la planilla encabezada por Cabada.Hubo sólo un voto particular del magistrado Jaques Adrián Jáquez Flores, quien a pesar de que señaló que hubo errores graves del IEE, consideró que debió hacerse un análisis integral de la elección para poder proceder a revocar el triunfo acreditado antes por la Asamblea Municipal Electoral.El resto de los magistrados también acusaron a la AME de violentar los principios de certeza y pidieron dar vista al Instituto Nacional Electoral de la actuación de la Asamblea y el IEE.Al final se acordó corregir el cómputo municipal y declarar la nulidad de la votación recibida en casilla, modificándose el resultado de las elecciones.Se estableció que una vez que cause estado la resolución, es decir, una vez que sea definitiva la sentencia, se otorgue la constancia de mayoría y validez a Cabada.Eso sucederá si no acuden a otra instancia a impugnar o una instancia superior no resuelve lo contrario, se precisó.