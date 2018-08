En medio del dolor buscan a sus hijos

Ciudad Juárez— El rostro de Frida Lorena Vargas, de 24 años, parece que no volverá a sonreír. Desde el miércoles 8 de agosto cuando su madre le avisó que su hijo David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, desapareció, su vida quedó en suspenso.Apenas ha dormido y come casi forzada.El dolor de cabeza es permanente y cada que suena su teléfono celular o el de su esposo su corazón se acelera. Tiene miedo de recibir noticias.“Camina porque tiene que caminar”, dicen sus familiares, que le pidieron a la madre de familia que descansara.Desde el miércoles no se ha separado de su madre, la mujer ha sido atacada por diversas personas y la culpan de haber descuidado al niño. La abuela llora y se reprocha a sí misma el momento que cedió para que el niño fuera a comprar el refresco a la tienda que está a la vuelta de su casa.Pero también muchas madres de familia la han defendido en las redes sociales y exigen que se le deje en paz, al asegurar que la abuela no es responsable de la inseguridad.La familia Santillán Vargas ha recibido innumerables llamadas de personas que dicen haber visto al niño y los padres acuden a esos puntos a verificar la información.“Si alguien tiene a mi nieto, por favor déjelo en algún sitio, no le haga daño, nosotros no haremos nada, sólo regréselo”, clama la abuela, con domicilio en la colonia Praderas del Pacífico.Del otro lado de la ciudad, en la colonia Hidalgo, otra madre sufre por la ausencia de su hijo.“Todo ha cambiado en mi vida desde que se perdió; no dormimos, ni comemos bien en mi familia. Ha sido muy difícil, nos la pasamos orando y pegando pesquisas”, dice Daisy García, madre de Juan Manuel Ruiz García, de 11 años y desaparecido desde el pasado 4 de julio del año en curso.La madre ha encontrado consuelo a través de la fe. Confía en que Dios cuida de su niño.Las familias Santillán Vargas y Ruiz García continúan pegando pesquisas, orando y solicitando a la ciudadanía que se una a ellos para encontrar a los pequeños.Ayer por la tarde la familia Santillán Vargas, acompañada de amigos, vecinos y seres queridos, realizó un rastreo en busca de “Rafita”, iniciaron en la calle Acapulco, del fraccionamiento Praderas del Pacífico, donde el niño fue visto por última vez cuando se dirigía a la tienda.“Salimos desde las seis de la tarde, recorrimos el fraccionamiento y llegamos hasta el eje vial Juan Gabriel”, dijo Vicky Carrillo, abuela paterna de “Rafita”.Aproximadamente 200 personas tomaron la vialidad para hacer una protesta ante los nulos resultados que han tenido las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la búsqueda del menor.El contingente marchó hasta la calle Barranco Azul y continuó avanzando hasta llegar a la avenida De los Aztecas, donde han distribuido pesquisas.Hasta el momento, la familia del menor ha sufragado la impresión de más de 8 mil pesquisas que han distribuido.Vicky Carrillo dijo que la FGE les ofreció la impresión de las pesquisas pero las rechazaron porque les queda muy lejos para ir a recogerlas.

