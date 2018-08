Alertan por robo de identidad a maestros

Ciudad Juárez—Con motivo del registro de varios casos por robo de identidad a docentes de otras partes de la República, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hizo una alerta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por préstamos personales.En dicha alerta se menciona que maestros y personal de la SEP fueron víctimas del robo de identidad por supuestos defraudadores que solicitaron información personal para pedir créditos vía nómina, dio a conocer Ericka Villagómez Girosky, Subdelegada de Condusef.“Estamos muy atentos con esta parte, se ha dado esta práctica en otros estados, aquí con nosotros no hemos recibido un asunto en ese sentido, sin embargo, en la Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, entre otros, se ha dado el robo de identidad para los maestros”, dijoLa entrevistada dio a conocer que hasta julio de este año se han registrado aquí seis robos de identidades, más de la mitad que el número total que se presentaron en 2017.“El robo de identidad es la usurpación de datos del usuario, en esta cuestión, hay solicitud de créditos de las personas que está cometiendo el delito, presentan documentos para requerirlo con información falsa” explicó.En el caso de los maestros, destacó que como medida de seguridad deben estar atentos de sus recibos de nómina, verificar que no existan descuentos desconocidos por el usuario y en caso de haberlo presentar una queja de forma inmediata.Como recomendaciones, destacó que Condusef exhorta a los usuarios a utilizar adecuadamente las tarjetas de crédito e informarse respecto a su uso, ya que esto también conlleva una responsabilidad, estar atento a su manejo, solicitar estados de cuenta, tener especial cuidado si cuentan con banca en línea, no acceder de sitios públicos, no prestar tarjetas y verificar lo relacionado con compras a meses sin intereses.Entre las recomendaciones generales que Villagómez expuso para los usuarios, añadió que no se debe proporcionar información adicional, ya que supuestas instituciones financieras llaman para solicitar datos personales con el argumento de que es para una “actualización de datos”.“Ninguna institución financiera va a pedir información vía telefónica, ni por internet ¿y qué es lo que sucede? Que el usuario empieza a decir su información, a dar su nombre completo, domicilio, números de cuenta, NIP, los números que vienen atrás de las tarjetas y al dar eso prácticamente somos vulnerables para que hagan alguna practica en nombre del usuario”, señaló.Finalmente puntualizó que aquellos usuarios que tengan algún trámite en la Subdelegación de Condusef Juárez, y si quieren saber el estatus del mismo, se pueden comunicar a los teléfonos 656 623 5102 y 656 6233449.

