Ciudad Juárez— Pese a que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) le quitó ayer el triunfo al presidente municipal electo a Javier Gonzalez Mocken, el representante de la coalición Juntos Haremos Historia afirmó que el proceso de transición seguirá su curso.En rueda de prensa ofrecida ayer tras conocer el fallo del órgano jurisdiccional, González Mocken dijo que (ayer) por la mañana sostuvo una reunión con el equipo que trabajará en la transición, quienes a partir de las 12 del día del lunes comenzarán a trabajar con los integrantes de la administración independiente.“Mientras no diga la sala regional lo contrario, sigo ejerciendo el privilegio de presidente electo que me dio Juárez”, declaró.Informó que impugnará la decisión mayoritaria del TEE de Chihuahua que dio la victoria a Armando Cabada al afirmar que es inconstitucional y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara se buscará anular las elecciones del órgano jurisdiccional.Añadió que los magistrados no respetaron la garantía de igualdad y sólo revisaron las actas del independiente, aunque debieron realizarlo en todas como lo analizó en su voto razonado el magistrado del TEE.Para ello, su equipo de abogados cuenta con cuatro días para hacer todo el papeleo en la instancia federal, aunque desde ayer mismo ya trabajaba en ello.“Defenderé el voto de los juarenses con mi vida si es necesario, nosotros creemos en Juárez y su gente”, expresó.También argumentó que no se tomaron en cuenta los cómputos de la Asamblea Municipal, en donde los representantes en cada una de las 23 mesas de recuento firmaron de conformidad de cada una de las actas.“Hemos encontrado diversas inconsistencias legales del magistrado Wong, y pediremos su investigación y no quedarán las cosas así porque Juárez merece un respeto”.Además, se informó que el equipo de González Mocken ha sostenido un encuentro con representantes de los partidos Encuentro Social, del Trabajo y Morena, para que cada uno interponga una impugnación por violentar los artículos 14 y 16 constitucionales, con miras a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta la decisión emitida ayer sábado.Por su parte, Martín Chaparro Payán, presidente estatal de Morena, informó que la sentencia del TEE no será el punto final de la elección en Juárez.Comentó que en defensa de la transparencia y la equidad tanto para el candidato independiente como el candidato de Morena, los magistrados del TEE debieron pedir la anulación de la elección, al detectar los errores en el conteo que hizo la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, pero al darle el triunfo a Armando Cabada hicieron eco de una crisis mediática de credibilidad provocada irresponsablemente por el actual alcalde de la ciudad, lo que lleva a pensar en falta de imparcialidad y a que se tomó una decisión que obedece a los poderes en turno.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.