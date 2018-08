Urge entender qué es lo que quiere la gente: gobernadora de Sonora

Ciudad Juárez— Todos los partidos políticos están rebasados y tienen que hacer un esfuerzo por entender claramente lo que la gente nos quiere decir, expresó ayer Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado vecino de Sonora.La mandataria viajó hasta esta ciudad para acompañar y apoyar a su hija que forma parte de la selección de basquetbol femenil de Sonora.En breve entrevista en el descanso de medio tiempo del juego, se le preguntó sobre los resultados negativos en el país del Partido Revolucionario Institucional, que la postuló en su momento como candidata a la gubernatura que hoy ocupa.“En Sonora el Partido Revolucionario Institucional tampoco quedó bien. Creo que las victorias y las derrotas no son eternas, y también creo que todos los partidos políticos tienen que escuchar lo que la gente quiere”, expresó.“No solamente en Chihuahua y Sonora nos fue mal, en muchos lugares del país. Aquí lo importante es cómo reinventarse, cómo ver qué es lo que quiere la gente y saber y entender si la gente quiere partidos políticos, si quiere movimientos sociales o qué es lo que quiere la gente, eso es lo más importante”, expresó.Dijo que espera que el nuevo Gobierno federal entienda la necesidad de la gente y priorice por los que más lo necesitan.“En estos momentos vamos a emprender en Sonora una lucha fuerte por las tarifas eléctricas: nosotros tenemos temperaturas hasta 50 grados y sensaciones térmicas de hasta 60 grados. Es inhumano que nuestra gente sufra por estas condiciones y vamos a pelear por una mejor tarifa”, señaló.“Lamento mucho lo que sucede en cuestión de inseguridad en el estado y en muchas partes en el país. Somos el mejor segundo estado en seguridad, primero es Yucatán sin duda y después estamos nosotros”, expresó Pavlovich Arellano.La gobernadora acudió al juego como madre de familia y sólo la acompañaban algunos colaboradores que mantenían una vigilancia discreta.Señaló que pese a ser el segundo estado mejor en seguridad no estaba contenta porque ha venido incrementándose el tema para mal en ciudad Obregón, en Cajeme.“Es una parte que me preocupa muchísimo, pero si me comparas a nivel nacional estoy en el mejor segundo lugar, no es para conformarse, como mujer no me gusta conformarme y como mujer mi inquieta mucho lo que sucede en estado. Lamento mucho lo que sucede en muchas partes en el país y en especial lo que sucede aquí”, expresó.Señaló que la gente de Sonora está contenta con su trabajo de gobierno, pero que siempre habrá cosas por hacer ya que “hay tanta necesidad y la cobija no alcanza”.“Estoy aquí en el torneo nacional de la categoría U13 femenil y varonil de basquetbol. Estoy muy contenta, estamos en la semifinal. Viene mi hija a jugar en la selección y también me gusta apoyar al equipo de Sonora”, expresó Pavlovich Arrellano.Señaló que las niñas son muy profesionales, muy esforzadas, con mucho empeño por hacer las cosas bien.“Creo mucho en el deporte, creo que éste saca a nuestros hijos de muchos problemas en que puedan estar y los forjan para lo que pueda venir en un futuro”, comentó.Mencionó que todo aquí ha estado muy bien organizado y estaba muy contenta de poder presenciar estos juegos.