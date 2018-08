Van a la 'caza' de uniformes baratos

Ciudad Juárez—Los padres de familia se alistan para comprar los uniformes escolares más económicos para este próximo regreso a clases.Armando Rodríguez es un padre de familia que acudió ayer al Centro de la ciudad junto con su esposa para buscar una blusa extra que complementará el uniforme de preescolar para su hija.Aunque ella asistirá a una escuela privada en donde el costo del uniforme que ahí le vendieron fue de dos mil pesos, buscó en las tiendas más económicas una blusa y unos zapatos.Además, de inscripción pagó dos mil 500 pesos, y como su niña acude a un colegio particular, deberá asignar mil 900 pesos para la mensualidad. Mientras tendrá que desembolsar entre 300 y 500 pesos para los zapatos.“Me salió más caro pagar el kínder que lo que se gasta en una universidad”, agregó Rodríguez.Por su parte, Andrea Escobar, también visitó las tiendas del Centro para comprar los uniformes de sus dos hijos. Ella se trasladó desde Samalayuca porque en el lugar donde vive no hay establecimientos en donde pueda obtener los uniformes, dijo.Comentó que hasta el momento ha gastado mil pesos y aún le falta comprar los útiles escolares, pero buscará en los puestos de toda la zona y en los centros comerciales porque le sale más barato obtener los artículos en esos lugares.Por un pantalón para su hija que cursará el sexto año de primaria pagó 250 pesos, y por el pantalón de su hijo que cursará el cuarto año de primaria gastó 120 pesos, y por dos pares de zapatos de los más económicos fueron 500 pesos, agregó.Mónica Galíndrez tiene 2 hijos, uno va a primaria y otro a secundaria. Ella opta por buscar buenos zapatos y durables aunque gaste más.Se pueden encontrar desde 150 pesos, pero esos se los acaban muy pronto.Esta vez, Mónica dice que optó por adquirir calzado de catálogo, “es algo caro, pero es más durable”, dijo.Claudia García tiene dos hijos, uno de ellos asiste a la secundaria y el otro cursa el tercer semestre de preparatoria.Por el estudiante que asiste a la secundaria ubicada en el suroriente de la ciudad, pagó alrededor de los dos mil pesos en uniformes, 900 pesos por la inscripción y aún le falta comprar los zapatos.“Los puros zapatos que encuentre valen 500, y eso si me los encuentro en oferta”, comentó García.“Los cuadernos apenas los voy comprar, pero de los más baratitos salen como en 10 pesos. Mi hijo usa como 10 cuadernos, más lápices, plumas, calculadora científica y, las mochilas, esas están muy caras”, señaló.Comentó que conseguirá un pantalón más económico para el estudiante de secundaria, porque el uniforme que usa su hijo de preparatoria lo compra directamente en la escuela, sin opción de buscar otro más barato.Dijo que los gastos para este regreso a clases desembolsó dos mil 300 pesos en el uniforme del estudiante de preparatoria, y de la inscripción fueron mil 800 pesos; de los libros que les venden en la escuela fueron 500 pesos y por los útiles escolares también fue el mismo costo.Tome en cuentaPreescolar privado• Inscripción $2 mil 500• Prendas escolares $2 mil• Zapatos $500 pesos• Mensualidad $1,900Primaria pública• Pantalón para 6º año $250• Pantalón 4º año $120• 2 pares de zapatos económicos $500• Zapatos por catálogo más durables $500Secundaria• Atuendo $2 mil• Inscripción 900

