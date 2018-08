Ciudad Juárez—Sentado en las escaleras del atrio de Catedral, Ignacio López Noriega, de 84 años, pide dinero a la gente que va a la iglesia o a quienes pasan por la Vicente Guerrero, está acompañado de Ana María Montelongo Martínez, de 71 años.“Yo era obrero en las bodegas del Centro”, recuerda el señor, quien ahora utiliza una silla de ruedas para trasladarse porque está enfermo de una rodilla.“Yo vendía comidas corridas y menudo, y ya no tengo dinero”, comentó Ana María, quien dijo que además de pedir dinero los domingos en Catedral, entre semana hace mandados en los negocios del Centro.Ambos aseguran que viven solos, que no tienen a nadie, y que pidiendo dinero no siempre sacan para comer.“A veces sale, a veces se aguanta uno”, mencionó Ignacio.El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene identificados a entre 20 y 25 adultos mayores, que como Ignacio y Ana María están en la calle pidiendo dinero, limpiando vidrios o vendiendo dulces.“Sabemos que hay más, pero esos son los que nosotros tenemos ubicados, de acuerdo a los recorridos que hemos realizado en 140 puntos de contacto”, afirmó Gilberto Solís Sánchez, coordinador del programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores y en Situación de Calle.Afirmó que a partir de este día el DIF inicia un programa para rescatar a los adultos mayores en la calle.Explicó que primero retirarán de la vía pública a los que ya tienen identificados, y luego se les aplicará una entrevista para conocer su situación y saber que apoyos requieren.“Identificamos que hay personas de la tercera edad, limpiando vidrios, vendiendo, pidiendo dinero, o haciendo otras actividades, que por la misma edad, y la movilidad que no es la misma, muchos de ellos están en condiciones de riesgo al meterse entre los carros”, mencionó.Dijo que los han ubicado en la avenida De las Torres, en los tres puentes internacionales, y en la zona Centro.“Hay otros cruceros donde tradicionalmente muchas personas de la ciudad saben que hay adultos que piden dinero, en la Costa Rica y Vicente, Costa Rica y 16 de Septiembre. En Malecón y López Mateos hemos encontrado, en la Juárez Porvenir y bulevar Independencia, avenida de Las Torres y Palacio de Mitla”, explicó.Dijo que los adultos mayores serán abordados por personal del DIF, les harán preguntas como el lugar donde viven y luego harán una visita en sus domicilios.“Si en las visitas encontramos situaciones que amerite levantar una denuncia lo vamos a informar a la Subprocuraduría de Protección, para que ellos den un seguimiento, si hay un delito”, mencionó el funcionario.Explicó que se tratará de investigar que apoyos tienen del Gobierno y que otras necesidades tienen, también determinar si están en condiciones de riesgo, y por qué están en abandono o pobreza extrema.Reiteró que si encuentran alguna situación que amerita una denuncia, o que se establezca un delito, el DIF municipal dará aviso a las autoridades correspondientes del DIF estatal, como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.