Ciudad Juárez—La Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios se reunirá esta semana para elaborar el dictamen con el que se revocará en definitivo el permiso a la empresa Aryve para la construcción de los condominios La Enramada etapas 1, 2 y 3, afirmó el coordinador de la cartera, Alfredo Seañez Nájera.Agregó que las sanciones que se aplicarán a la compañía dependen de la denuncia que interpuso la Secretaría del Ayuntamiento por falsificación de documentos.“La comisión va a citar, revocamos el trabajo que hicimos y con eso damos cumplimiento a la demanda que presentó la Secretaría del Ayuntamiento”, mencionó Seañez.Agregó que con la revocación del dictamen elaborado por la comisión y aprobado en Cabildo, éste ya no tendrá validez.“Fue una serie de confusiones, todo mundo actuamos de buena fe, no es que no se haya cumplido, simplemente no fue el camino adecuado, y se detectó a tiempo, y ahorita estamos en la revocación”, mencionó el regidor.La construcción de dos condominios, de los tres denominados “La Enramada”, se clausuró el jueves 12 de julio, tras detectar que se presentaron documentos aparentemente falsos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), sobre la factibilidad del servicio de agua potable.Posteriormente ese día en la tarde, el Cabildo aprobó suspender la autorización de los desarrollos, y la comisión Revisora de Fraccionamientos debe realizar un nuevo dictamen para revocarlo.Aparte, la Secretaría del Ayuntamiento interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, por la presentación de esa documentación para la obtención de la licencia de construcción, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.La directora de Desarrollo Urbano, Lilia Ana Méndez Rentería, explicó que el 12 de julio se clausuró la obra de dos de los tres condominios, porque en el tercero la empresa todavía no tenía permiso de edificación.El 21 de junio, el Cabildo aprobó esos desarrollos por mayoría de votos.Los tres conjuntos habitacionales se encuentran en avenida San Isidro y Paseo del Sur, y en Lote Bravo y Paseo del Sur.El proyecto es de 87 casas y se estaban construyendo en el suroriente de la ciudad fuera de la zona de densificación prioritaria que establece el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS).

