Una mañana para el TEE llena de resoluciones

Ciudad Juárez— Una hora antes de iniciar la sesión, un binomio canino de las fuerzas estatales recorría la sala de sesiones del Tribunal Estatal Electoral en busca de explosivos.Aunque se advertía que la acción se generaba para que evitar incidentes, es la primera vez que antes de iniciar una sesión en esa sala se tomaba una medida de este tipo, según reporteros de la fuente.En la víspera de la resolución de las impugnaciones a las elecciones del próximo presidente municipal de Juárez se habían generando especulaciones e incertidumbre por el resultado, como la filtración del sentido del proyecto resolutivo por fuentes confidenciales y las declaraciones de las partes que se aseguraban un fallo favorable por parte de los magistrados.En Juárez, la misma mañana se presentó una denuncia a los números de emergencia por un supuesto intento de robo de paquetes electorales en la Asamblea Municipal Electoral.A las nueve y media de la mañana estaban ya sentados en primera fila el representante legal del independiente Armando Cabada, Eduardo Caro Cano, y el candidato suplente a la presidencia municipal, Rodolfo Martínez Ortega.Mientras que poco antes de las diez llegó Luis Rosales Barrios, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. El inicio de la sesión empezó entre la presencia de los abogados y los reporteros de medios locales.Las primeras impugnaciones de Javier González Mocken, alcalde electo, y el Partido Encuentro Social (PES) fueron desechadas en una ponencia rápida.Las dos fueron consideradas desechadas porque los agravios se determinaron infundados.Como en la queja de que en 67 casillas hubo funcionarios que no pertenecían a su sección, lo mismo que en las ocho que solicitó el PES.Tras la resolución, se determinó que el triunfo será revocado a favor de Armando Cabada.Al término, Rosales Barrios dijo que lo más pronto posible se recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a impugnar la sentencia que emitió hoy el tribunal local respecto a la revocación del triunfo de Javier González Mocken en Juárez.“No se está respetando la voluntad de los juarenses. Le están arrebatando el triunfo”, dijo tras finalizar la sesión del Pleno del Tribunal Estatal Electoral.Se corrige el cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento de Juárez realizado por la Asamblea MunicipalSe declara la nulidad de la votación recibida en casilla conforme a lo establecido en el apartado 7 de la presente sentenciaSe modifica el cómputo municipal de la elección de ayuntamiento realizado por la Asamblea Municipal de Juárez; y en JIN-247/2018 y acumulados 142consecuencia, se revoca la constancia de mayoría y validez de la elección emitida en favor de la planilla postulada por la coalición Juntos Haremos Historia, para otorgársele a la planilla encabezada por Héctor Armando Cabada AlvídrezSe ordena a la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral que, una vez que cause estado la presente resolución, otorgue a la planilla encabezada por Héctor Armando Cabada Alvídrez, la constancia de mayoría y validez correspondiente. Debiendo informar a este Tribunal sobre el cumplimiento a la presente sentencia, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello sucedaSe solicita al Instituto Estatal Electoral que en auxilio de las labores de este Tribunal, notifique la presente resolución a la Asamblea Municipal de Juárez, en un término no mayor a veinticuatro horas contadas a partir del conocimiento de la presente. Debiendo informar sobre el cumplimiento respectivo a este Tribunal en un plazo igualDese vista con copia certificada de la presente sentencia al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía General del Estado, para los efectos legales a que haya lugar

