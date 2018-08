Enmascarados al rescate de juarenses

Ciudad Juárez—"Haz el bien sin mirar a quién”, es ese el lema de la agrupación de súperheroes juarenses denominada Moralistas, misma que desde hace tres años ha apoyado a un sinnúmero de ciudadanos que enfrentan diariamente las distintas problemáticas de esta localidad.“Mosca”, como se denomina el líder de la agrupación, refirió que este conjunto de enmascarados altruistas nació como una respuesta a la frustración generada por la impotencia de ver cómo la sociedad se hundía entre violencia, pobreza e indiferencia.Entre las actividades que han realizado se encuentra la colecta de despensas y diversos artículos para un asilo o la repartición de emparedados a indigentes de la zona Centro, entre otras.“Todo el mundo usa máscaras. ¿Por qué no desarrollar una máscara que te permita ser ese símbolo de bien? Al inicio éramos seis. Conforme fuimos haciendo estas actividades (de apoyo social), conocíamos a más gente que tenía este sentimiento de querer ayudar a su sociedad, y hasta la fecha somos cerca de treinta personas”, refirió el enmascarado.A su vez, comentó que cualquier interesado en formar parte de Moralistas puede unirse únicamente cumpliendo con un requisito primordial: querer socorrer a la comunidad creando conciencia con el ejemplo.“No hay ningún perfil en específico. Tenemos desde niños de cinco años hasta adultos de cuarenta. No solicitamos alguna edad en especial. Con que tengan el deseo de querer cambiar la ciudad, y tengan la disposición de hacerlo, adelante”, aseguró el también admirador de Superman.“Hay una frase de Superman que dice: ‘La única manera de saber cuál es tu fuerza, es continuar probando tus límites’. Entonces, tú nunca sabrás hasta dónde vas a poder llegar, sino hasta que te esfuerces. Ya una vez reconociendo tu límite debes luchar para superarlo”, señaló.Para el bienhechor es necesario que las personas de la frontera conozcan las noticias de lo que sucede en su entorno. No obstante, señaló, es más importante que los habitantes intervengan en el acontecer diario para generar así un cambio social positivo.“Es bueno conocer el entorno en el que vives, es bueno, pero de nada te sirve si no vas a utilizar toda esa información. La gente que se nutre con las noticias sabe más o menos cómo está la situación en Juárez, y por lo mismo, tiene esa ventaja de saber qué áreas de la ciudad tienen necesidades. A las personas que se llenan de información de la ciudad: ayuden a hacer el cambio”, solicitó.La agrupación se considera apolítica, puesto que no obedece los intereses de ningún partido. Refieren ser una extensión de la sociedad que está pensando actualmente en expandirse hacía la vecina ciudad de El Paso, Texas. Por tanto, piden la colaboración de los fronterizos, mismos que se pueden comunicar con ellos a través de su página de Facebook llamada “Moralistas”.“Así como hay gente que pide ayuda, también hay personas que dan ayuda. Hemos estado recibiendo donaciones en especie últimamente. Los invitamos para que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus donativos que finalmente serán destinados para amparar a quienes lo necesiten”, puntualizó “Mosca”.

