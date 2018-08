Cierran filas en apoyo a activista

Ciudad Juárez— Organizaciones de la sociedad civil de Juárez, Chihuahua y otras parte del país han manifestado su solidaridad a Norma Esther Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade, desaparecida y asesinada en esta ciudad en 2001, después de que el gobernador Javier Corral presuntamente descalificara las acciones que la madre de familia ha realizado como activista social en los últimos 17 años.#CorralNoMientas y #LasVíctimasNoSonCriminales, son los hashtag que lanzó el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social que encabeza Andrade, y que demanda una disculpa pública del gobernador del Estado al asegurar que está criminalizando a las víctimas.Andrade ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México mañana a las 12:30 horas (tiempo de la CDMX) en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) para fijar una postura ante las declaraciones que el mandatario estatal hizo en una improvisada conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua, un día después del foro.“Si alguien ha apoyado y respaldado las peticiones y exigencias de las víctimas es el Gobierno del Estado de Chihuahua, que haya algunas motivaciones personales o políticas es otra cosa”, dijo Corral.Durante su participación en el Foro Escucha, que encabezó aquí el presidente electo, Manuel Andrés López Obrador, el gobernador recibió reclamos y rechiflas. José Luis Castillo subió al pódium y le exigió que cumpliera su palabra de recibirlo, para luego urgirle que firmara el compromiso de la reunión, lo que hizo el gobernador. La reunión no se ha celebrado, dijo Castillo.“La respuesta por parte del gobernador Javier Corral fue descalificar a las víctimas y criminalizar la defensa de los Derechos Humanos”, expuso Norma Esther Andrade a través de Facebook.La activista social inició una colecta de firmas a través de la página change.org y recibió el apoyo de al menos 50 organizaciones de la sociedad civil.“Para que los servidores públicos en lo general y Javier Corral Jurado en lo particular se conduzcan hacia las víctimas de cualquier crimen y familiares de las víctimas de manera decorosa, bajo los lineamientos de Ley General de Víctimas”, urge Andrade en su solicitud de firmas.El gobernador aseguró que las protestas e inconformidades manifestadas en esta ciudad el 7 de agosto no representan el sentir de los grupos que defienden a víctimas y familiares de víctimas en Chihuahua.“Son casualmente las dos personas (Andrade y Castillo) las personas más atendidas por la Fiscalía; el de Norma Andrade, está resuelto”, aseguró Corral.Dijo que el asesino serial que presuntamente victimó a su hija está detenido y sujeto a proceso penal. “Pero encontramos la oposición de ella, dice que no es, entonces hay que saber distinguir las cosas”, dijo Corral.

