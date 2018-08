Si hubo errores, fueron humanos: Villegas

Ciudad Juárez— El titular de la Asamblea Municipal Electoral (AME) de Juárez, Edgar Villegas Baray, afirmó que ese organismo actuó con total transparencia en el proceso, aunque si hubo errores, pudieron ser humanos y de los practicantes que se dedicaron a capturar las actas.Abordado ayer al salir de una reunión en las instalaciones de la AME para conocer su punto de vista sobre las acusaciones que realizó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) en las que se señala que se violentó el principio de certeza al dar erróneamente la victoria a Javier González Mocken, Villegas Baray aseguró que la AME solamente cumplió con su trabajo.“El Consejo en sí no capturó las actas, las captura el departamento de sistemas con los jóvenes que están prestando el servicio social, que generalmente son jóvenes universitarios”, dijo.“No quiere decir que les esté echando la culpa a ellos, sabemos que puede haber errores humanos, a lo mejor incluso por el cansancio y la presión, por la tanto pudo haber errores, sin que esto implique que lo esté reconcomiendo ni que tampoco así sea”, añadió.Mencionó que aunque él no había escuchado las acusaciones del TEE, los consejeros y personal de la AME le comentaron sobre las mismas, insistiendo que se actuó con total trasparencia.“Nosotros hicimos nuestro trabajo tal y como debía ser, con total trasparencia, con total certidumbre, con toda honestidad y con toda la honradez de los que participamos en la Asamblea”, expresó.Dentro de las irregularidades en uno de los casos, observaron la captura de 9 votos en lugar de capturar 109 votos, además de que también se anularon 21 casillas por otras inconsistencias.“Me comentan que al parecer se anularon 21 casillas, nosotros no tenemos injerencias porque nosotros utilizamos la infraestructura del Instituto Nacional Electoral y si hubo irregularidades en la conformación de las casillas, ahí si no nos compete, nos pega, pero no nos compete”, apuntó.El TEE ordenó a la Asamblea Municipal de Juárez del Instituto Estatal Electoral que una vez que cause estado la presente resolución, otorgue a la planilla encabezada por Héctor Armando Cabada Alvídrez la constancia de mayoría y validez correspondiente.Sin embargo, el titular de la Asamblea Municipal Electoral añadió que esperara a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación que presentara el representante de la Coalición Juntos Haremos Historia.

