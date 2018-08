Zona franca este año: Pérez Cuéllar

Ciudad Juárez—La implementación de la zona franca en la frontera será la prioridad en la agenda legislativa del senador electo por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró en entrevista.El futuro legislador chihuahuense dijo que está buscando presidir la Comisión de Asuntos Fronterizos, desde la que busca impulsar una agenda de gestoría para darle a Juárez un mejor presupuesto anual.Los temas prioritarios para los próximos senadores morenistas incluyen la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la eliminación del fuero y la reducción de los salarios a los funcionarios conforme el plan de austeridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.En este último punto, Pérez Cuéllar aseguró que hay apertura para reducirse el sueldo a menos de lo que ganará el presidente.“Algunos senadores ganan actualmente hasta 400 mil pesos mensuales”, dijo.Entonces los senadores de Morena están de acuerdo con la idea de que van a ganar mucho menos que esa cantidad, ese fue el compromiso que hicieron cuando les asignaron la candidatura, agregó.“Con ese sueldo (menos de 108 mil pesos mensuales, como lo plantea López Obrador) se puede vivir bien, se puede vivir con dignidad y con decoro”, manifestó.“Además nosotros lo sabíamos desde el principio. Con toda claridad se me dijo que todos los planteamientos fundamentales de este proyecto alternativo de nación, era la reducción de los sueldos”, mencionó.Entre los asuntos especiales para la frontera dentro de la zona franca se encuentra la reducción del IVA y el ISR, así como el incremento del salario mínimo al doble, acuerdos que deberán concretarse antes de finalizar el año, apuntó.Pérez Cuéllar dijo que los legisladores de Morena se han reunido con López Obrador para ver los puntos prioritarios.“El día de ayer me reuní con la asociación de agentes aduanales y ellos quieren saber en qué términos se va a dar esto. Nosotros todavía no entramos en sus funciones pero a la brevedad estaré solicitando la información de cómo se piensa manejar esta noticia, que va a detonar el desarrollo económico”.“Yo quiero ser un gestor incansable, para ir buscando que vayamos abatiendo el enorme rezago que tiene Ciudad Juárez, que le ha entregado durante muchos años miles de millones de pesos a la Federación, y no se le han retribuido”, agregó.El senador electo admitió que ha habido “ruido” con su nombre, que suena como un eventual candidato a la gubernatura de Chihuahua bajo las siglas de Morena.“Entiendo que haber ganado esta elección ha colocado mi nombre en esta posibilidad. Y ni me espanta, ni me desagrada. Sin embargo, tenemos una responsabilidad muy clara que es ponernos a trabajar en el Senado de la República y los tiempos políticos que va marcando la propia agenda constitucional van a llegar en ese momento”, señaló.Dijo que es una posibilidad que ha surgido de las mismas columnas políticas, del resultado electoral y del panorama político que se vive actualmente en la entidad.Y precisamente esa posibilidad ha despertado la reyerta que tiene con el gobernador Javier Corral, antes correligionarios.“Hay profundas diferencias que yo nunca he negado, pero me parece que tenemos que poner por encima de cualquier diferencia al estado”, dice, sin embargo.El miércoles, tras los foros para la pacificación nacional encabezados por AMLO en Juárez, Pérez Cuéllar tuiteó: “Le explotó la realidad al frívolo gobernador, Javier Corral, en el foro (de pacificación, realizado el martes bajo la dirección del presidente, Andrés Manuel López Obrador). Dos años sin escuchar a la víctimas por estar jugando golf”.De inmediato Corral atacó a través de una de las cuentas que maneja su equipo de redes sociales: “Ya empezó el malandro de Pérez Cuéllar a realizar la única chamba que sabe hacer y para la cual le pagaba Duarte una buena lana mensual: atacar a Javier Corral. Ahora infiltrado en el partido Morena sigue sirviendo al prófugo de la justicia o es instrucción de Yeidckol”.Pérez Cuéllar dijo que hubo una sobrerreacción por parte del gobernador.“Yo francamente hice nada más lo que hace uno en Twitter, que es un poco comentar la realidad que se está viviendo. Y la verdad es que vivimos una realidad terrible. Por un lado un discurso que hablaba de que había que hacerle justicia a las víctimas”.“Un muy buen discurso del gobernador, pero frente a ese discurso, una realidad de las madres de las víctimas pidiendo dos años de cita sin atención. Entonces era inevitable compartir esa realidad. Fue algo que surgió de manera espontánea y causó mucha molestia”, puntualizó.Aún con esas diferencias, dijo que de ser necesario está dispuesto a reunirse con el mandatario. “Me tome o no me tome la palabra, yo estoy dispuesto a trabajar por el estado, en coordinación con la Presidencia Municipal y el Gobierno del estado, si se deja”.• Creación de la Secretaría de Seguridad Pública• Eliminación del fuero• Reducción de salarios a funcionarios