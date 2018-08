Ciudad Juárez—El máximo tribunal electoral de Chihuahua decidirá hoy quién será el presidente municipal en Juárez, con la resolución de las impugnaciones presentadas a la elección del pasado 1 de julio.Los cinco magistrados que componen el Tribunal Estatal Electoral (TEE) votarán el proyecto resolutivo que desde ayer tienen en sus manos y que fue elaborado por el ponente de las controversias César Wong Meraz.La sesión programada para hoy a las 10 de la mañana se realizará en la sede del órgano jurisdiccional en la ciudad de Chihuahua, además será de carácter público.El orden del día incluye el análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda al expediente identificado con la clave JIN- 247/2018 y sus acumulados JIN-248/2018 y JIN-249/208.Los medios de impugnación fueron presentados por el presidente municipal en funciones sin partido, Armando Cabada Alvídrez, el alcalde electo Javier González Mocken y el Partido Encuentro Social (PES), por separado.Por una parte, los jueces del tribunal deben resolver si hubo inconsistencias aritméticas en el recuento de 75 casillas en las que supuestamente se omitió sumar mil 078 votos a favor de Cabada, además de que se sumaron 303 sufragios de forma indebida al candidato González Mocken.En tanto que los alegatos de González Mocken se basan en que en 67 casillas fueron integradas por personas que no estaban autorizadas por la Ley al no pertenecer a la sección en la cual participaron como funcionarios de mesa directiva.Todavía ayer, antes al cierre de instrucción, el TEE desechó otra prueba presentada por Cabada.Se trata de una pericial elaborada por un despacho contable que fue presentada por el independiente el pasado lunes ante la Secretaría General del tribunal, en la que supuestamente demostraba los errores aritméticos en 75 casillas.Fue rechazada por el ponente de los medios de inconformidad Wong Meraz, quien consideró que fue presentada fuera de los plazos legales, se informó mediante estrados.Según el acuerdo, no se admitió la prueba superveniente presentada puesto que no cuenta con tal carácter, “dado que se basa en el cómputo de los resultados de las constancias individuales de recuento, las cuales el propio actor conocía y presentó como pruebas en el medio de impugnación”.Cabada afirmó hace unos días que presentó ante el tribunal un documento solicitado al despacho de contadores Baket Tilly, que hizo un análisis del recuento que hizo la Asamblea en 75 casillas, las que son objeto de la impugnación presentada ante el TEE.“Resulta que según el estudio, de las actas finales de recuento de los votos contra la captura oficial, hay una diferencia de mil 381 votos en contra de su servidor, este solo número da la vuelta al resultado de la elección”, refirió el pasado lunes.Wong Meraz determinó que así, al ser la pericial un documento vinculado y derivado de las constancias, el actor tuvo la posibilidad de presentarla junto con el medio de impugnación, por lo cual, se tienen presentadas fuera de los plazos legales.

