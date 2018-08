Los obreros de Johnson Controls persistirán manifestándose pero ahora dentro de las instalaciones de la Junta de Conciliación y Arbitraje, debido a que refirieron no tener paciencia para esperar por mucho tiempo la resolución de las más de 600 denuncias que interpusieron desde hace más de dos años en dicha dependencia contra la maquiladora.A su vez, comentaron que no están para nada de acuerdo con la propuesta que Ismael Dávalos, presidente de la Junta, les sugirió: retirar su plantón y volver cada cuatro días para saber cómo va el proceso en la resolución de los casos.“A él (al presidente de la Junta) le interesa el tiempo, a nosotros nos interesan respuestas. No nos interesa darle tiempo a él porque ya se lo dimos. Ya fueron dos años (de espera de solución a las demandas). Él nos comentaba que es nuevo, pero ni tan nuevo. Tiene más de un año y no ha podido resolver los problemas. Ya no le vamos a dar ni uno ni dos años”, comentó Alma Méndez, una manifestante.“Ni los compañeros están dispuestos a venir cada tercer día. No, no. Aquí vamos a estar haciendo guardias permanentes todo el día. Qué él (Dávalos) se dé carrilla como si estuviera en una maquila. A nosotros en la maquila nos ponen un estándar de producción, y lo tenemos que aumentar de ser posible. Entonces, que el señor también se ponga un estándar”, agregó la mujer.A su vez, hoy es el doceavo día en que los obreros de la empresa Johnson Controls han permanecido frente a dicha dependencia esperando la solución a las denuncias interpuestas por causas como acoso sexual, hostigamiento y salarios bajos. Las mismas, aún no han sido resueltas.Por su parte, Dávalos comentó que aún se ha estado realizando el compromiso de revisar cada uno de los expedientes. Por tanto, se ha estado reuniendo con los trabajadores a través de comisiones conformadas de diez personas.“Tengo el entendido de que así es. Que van a estar viniendo conmigo cada cuatro días. Lo están discutiendo para saber qué determinación tomarán”, señaló el funcionario.Se buscó entrevistar a Nefris Sánchez, abogada de la empresa Johnson Controls, pero no atendió la solicitud.