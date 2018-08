Drogas sintéticas aumentan crueldad

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha detectado más saña en la forma en que se cometen varios delitos en esta ciudad, incluyendo los robos.En asaltos a transeúntes, negocios, robos de vehículos, de casa, lesiones, entre otros, los agresores ya no se conforman con obtener dinero en los atracos, sino que desa-tan su furia en contra de las víctimas de forma anormal, de acuerdo con especialistas.Es una patología donde hay una ascendencia en el uso de la violencia, dijo Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.Indicó que, en parte, es atribuible al consumo de drogas sintéticas y la euforia que provocan.Para el sociólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Nemesio Castillo, ese tipo de violencia es imputable a la “escuela del crimen”: se aprende día con día en la dinámica social de la violencia.Aprendieron en 13 años a ser más violentosEl conocimiento informal sobre crímenes que ha adquirido la sociedad, hoy se traduce en formas de violencia inusitadas porque se ha aprendido del tema, dijo.Comparó la escuela con ese aprendizaje. Una generación habría pasado de la primaria a la universidad en ese proceso de la observancia del delito.A su vez, el juez en materia de adolescentes, Eustacio Gutiérrez Corona, confirmó que actualmente hay muchos crímenes donde quienes los cometen “ni se acuerdan porqué lo hicieron”.Hoy se aplica una violencia distinta, no como ocurría antaño, cuando los móviles podrían ser motivados por una venganza o un motivo pasional, comentó.En su opinión esas conductas se dan por la frecuencia en que se cometen los delitos en esta ciudad.Es por nuevas drogas: NavaEn Juárez hay un problema de adicción a todos los niveles y eso es parte de la escalada de violencia en la comisión de crímenes, comentó, Jorge Nava, fiscal Zona Norte.“Por eso hemos visto este aumento, es parte de la descomposición del tejido social que no se ha resarcido”, afirmó.Dijo que tanto en víctimas como en victimarios las edades promedio son de los 18 a los 30 años, en diferentes delitos, que forman parte de un proceso donde la reinserción social no se ha logrado.Afirmó que hoy el “cristal” y otras drogas sintéticas alteran a las personas y los ponen eufóricos, y si son de aquellas que cuentan con un historial delictivo, bajo los influjos de estas sustancias son proclives a cometer delitos con mayor violencia.No la piensan: juez“Una persona drogada no la piensa en asesinar, incinerar, mutilar o decapitar sin sentimiento… muchas veces ni se acuerdan cómo y por qué asesinaron a las víctimas”, comentó el juez de adolescentes, Eustacio Gutiérrez Corona.Dice que otro factor que estaría motivando la saña en los delitos es la frecuencia con que se han venido registrando en la ciudad.Los estimulantes que se consumen ahora estarían provocando esas reacciones, aunque el problema de la criminalidad en sí no ha variado; tanto en el pasado como en nuestro tiempo se han cometido crímenes horrendos con formas inusitadas de violencia que sobrepasan los límites de la imaginación, dijo el magistrado.‘Abrieron puertas’Nemesio Castillo, sociólogo de la UACJ, dijo que han sido entre 10 y 13 años de manifestaciones de violencia que se han aprendido en esta ciudad.“Eso abre puertas a pensamientos que no se daban, van aprendiendo a cometer violencia y los niveles van en aumento”, dijo el especialista.Comentó que hay prácticas que se aprenden para bien o para mal, y por ejemplo –dijo– en la primaria se asimila el conocimiento común, pero si se compara con el de las universidades ya es distinto, y estaríamos alcanzando ese nivel, apuntó. (Miguel Vargas / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.