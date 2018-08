Dos agentes ministeriales que eran investigados por el jefe de Asuntos Internos asesinado la tarde del pasado jueves en esta ciudad, abandonaron su empleo, confirmó la Fiscalía.Ulises Fierro Treviño y Abel García Campos, son los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que dejaron de presentarse al servicio en el tiempo en que el mando asesinado solicitaba las respectivas órdenes de aprehensión para detenerlos, se aseguró.Amigos del comandante asesinado que pidieron reservar su identidad no descartaron que personal de la institución esté relacionado con el hecho violento, al señalar que dentro de la corporación prevalece la corrupción.Los dos agentes prófugos eran el centro de una investigación por el homicidio a golpes de César Hernández Sustaita, quien murió en los separos de la Fiscalía, el pasado 17 de julio, de acuerdo con la investigación.Ayer Jorge Nava López, fiscal Zona Norte, informó que el comandante, Dan Gerardo Fonseca Torres, acribillado en la colonia Ampliación Aeropuerto a bordo de una unidad oficial, no había recibido amenazas por alguna investigación de las que realizaba contra elementos de la Fiscalía.Quienes sí dijeron haber sido amedrentados son los parientes del presunto pandillero el ‘Barrio Azteca’ que falleció en los separos de la Fiscalía, quienes hicieron una manifestación el pasado 20 de julio frente a las instalaciones del edificio de esa dependencia estatal donde solicitaron la intervención del gobernador, Javier Corral, en su exigencia de justicia.Según archivos periodísticos, un hermano de Hernández Sustaita, acusó de estar implicados en el caso al primer comandante de la Policía ministerial, Arturo Zuany, a una jefa de grupo de apellido Armendáriz, así como a los agentes, Fierro y Domínguez.Ayer el fiscal Nava dijo que era prematuro señalar un móvil sobre el homicidio del mando ministerial, a quien acribillaron con disparos de arma AR-15 y 9 milímetros.Peritos forenses analizaban ayer los casquillos percutidos de 19 tiros que se dispararon en contra de la humanidad de Fonseca Torres, quien era responsable en la Zona Norte de la Dirección de Control de Análisis y Evaluación, según el nombramiento oficial.El comandante fue sorprendido por dos pistoleros en el cruce de las calles Copaiba y Anémona al momento en que iniciaría marcha en una camioneta Chevrolet pick up 2017 propiedad de la Fiscalía General del Estado, a las 13:00 horas del pasado jueves.Se dio a conocer que Fonseca Torres no alcanzó a repeler su arma de cargo y que los responsables huyeron después del atentado en una camioneta cerrada en color blanco. Se descartó que la víctima tuviera su domicilio en ese cruce.Jorge Nava López dijo que la investigación del homicidio la encabeza personal de Asuntos Internos y de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.Comento que se tienen avances y que el crimen será investigado hasta dar con los responsables, pero que aún no hay móvil definido y que no se ha descartado ninguna línea de investigación.

