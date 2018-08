Sospechan que ministerial fue asesinado por compañeros

Amigos de César Hernández Sustaita, asesinado el pasado el martes 12 de junio en las celdas de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijeron estar sorprendidos por el atentado perpetrado contra el comandante Dan Gerardo Fonseca Torres, jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Distrito Zona Norte.Los entrevistados no descartaron que personal de la institución esté relacionado con el hecho violento, al señalar que dentro de la corporación prevalece la corrupción.Compañeros de la víctima también manifestaron su contrariedad ante el hecho violento y expusieron que el investigador encabezaba indagatorias “pesadas” dentro de la corporación.Dan Gerardo Fonseca Torres, quien asumió el cargo desde noviembre del 2016, fue acribillado este jueves cuando tripulaba la unidad oficial marca Chevrolet pickup 2017 que conducía sobre las calles las calles Anémona y Copaiba en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto.Pese a contar con personal a su cargo Fonseca Torres no contaba con escolta, por lo que fue blanco fácil para sus agresores que le dispararon en múltiples ocasiones.El año que asumió el cargo, Fonseca Torres fue testigo en el juicio oral que se realizaba contra el agente ministerial Rafael Castillo Gutiérrez y los guardias Jesús Ángel Méndez Padilla, Manuel Moreno Ramírez y Lorenzo Antonio Hinojosa Ibarra, acusado de robo agravado y asociación delictuosa, por el atraco contra el C-4, donde sustrajeron armamento oficial.Los amigos de Hernández Sustáita dijeron que tras este asesinato aumentó su temor, ya que consideran que el crimen fue cometido por los propios compañeros del investigador.“Quién más, entre ellos se matan para no rendir cuentas”, expusieron.En junio dos de los testigos del arresto de Hernández Sustaita dijeron temer por su vida al declarar a El Diario la manera en que agentes municipales arrestaron Hernández Sustaita.En ese entonces afirmaron que prefirían morir antes que permitir que se ensuciara la memoria de su amigo, al que autoridades señalaron como “azteca” y “sicario” y quien murió por los golpes que le propinaron los investigadores de homicidios.

