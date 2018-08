Afluencia de fieles no se detiene

Ciudad Juárez— Para el señor Javier Luévano y su madre las cuentas están claras con San Lorenzo, pues hace tiempo le hicieron una promesa: “cuando los pies de mi hijo Fernando se curen, iremos a visitarte”, dijeron ambos hace tiempo.El pequeño Fernando nació con los dedos de los pies unidos, lo cual le dificultaba realizar diversas actividades. No obstante, luego de una operación exitosa logró desarrollarse sin ningún impedimento. De nuevo estaba de pie. Por lo tanto la familia Luévano asistió a la feria de San Lorenzo ayer sábado para cumplir con su manda.“Mi mamá le prometió al santito que cuando ya estuviera sano de los piecitos lo iba a traer. Es algo bonito que creo yo que de alguna manera no daña nada. Es una práctica ancestral que no se debe perder”, dijo el hombre católico.“Les explicaba yo a ellos la razón de por qué (San Lorenzo) es tan milagroso. Es un santo que quemaron vivo. La historia del santo es una de los más bonitas. Una vez hablé con el señor Luis Camargo, que es un indio manso, y me dijo que sus ancestros donaron este espacio”, agregó.Personas que iban desde niños hasta adultos mayores no paraban de llegar al recinto que alberga dentro de una vitrina de vidrio la estatuilla de dicho santo. Frente a la misma se encontraban apostadas más de un centenar de velas encendidas que, en su conjunto, producían calor en toda la habitación.Hubo ciudadanos que pedían por la paz de esta frontera, otros por asuntos personales. Algunos, luego de realizar sus peticiones, no únicamente al canonizado, sino también a su dios, aprovecharon para caminar hacia el parque frente al recinto. Una vez ahí pasearon por la gran variedad de puestos que ofrecían diversos artículos como artesanías y comida en la feria de San Lorenzo.Oficiales de Tránsito Municipal permanecieron agilizando la concurrencia vial que por momentos se generó frente al templo. Los agentes lucían cansados pero aun así utilizaban el altoparlante de sus unidades para solicitar a los asistentes a la feria que no se estacionaran en lugares que impidieran el tráfico vehicular.Los mismos permanecerán hasta el cierre del evento (hoy) para mantener el orden, y prevenir accidentes. Así lo dieron a conocer.

