Ciudad Juárez—En caso de que no le favorezcan los resultados del Tribunal Estatal Electoral, el alcalde, Armando Cabada, quien aspira a reelegirse en el cargo, interpondrá una nueva impugnación ante el máximo órgano electoral, porque insistió que hay votos de él que no se contaron en la Asamblea Municipal.“La expectativa es de que obviamente se nos dé la razón porque fundamos perfectamente bien la impugnación, fue una impugnación muy objetiva, aritmética, de sumar, de restar, y de contar bien, de capturar bien”, declaró ayer en la mañana.Agregó que en caso de que los resultados no le favorezcan impugnará ante la sala superior, en la ciudad de Guadalajara.“Por lo mismo, porque le hemos dado respaldo muy objetivo a la impugnación y por eso es que buscaríamos que se revertiera, en el supuesto que el fallo no fuera favorable para nosotros”, expuso.Dijo que el jueves se especuló, en algunos medios de comunicación, sobre el fallo del Tribunal Estatal Electoral, y aseguró que no tenía conocimiento del resultado que se emitirá este día en la ciudad de Chihuahua.“Sería muy irresponsable siquiera suponer eso, no sé en qué sentido vaya el resultado del magistrado ponente, y como vayan a votar los otros magistrados, menos lo sé, pues como yo podría advertir o adelantar un resultado, por supuesto que no”, expuso.El Tribunal Estatal Electoral sesionará este día para resolver en sesión de carácter público del pleno las impugnaciones a la elección del Ayuntamiento de Juárez.La sesión tendrá verificativo a las 10 de la mañana en las instalaciones del órgano jurisdiccional, en la ciudad de Chihuahua, se indica en los estrados electrónicos del TEE.El orden del día incluye el análisis, discusión y en su caso resolver lo que corresponda al expediente identificado con la clave JIN- 247/2018 y sus acumulados JIN-248/2018 y JIN-249/208 del índice del Tribunal.Los medios de impugnación fueron presentados por el presidente municipal en funciones sin partido Armando Cabada Alvídrez, el alcalde electo Javier González Mocken y el Partido Encuentro Social (PES), por separado.

