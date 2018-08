Vinculan a tres de la masacre por narcomenudeo

Ciudad Juárez—Tres de los seis presuntos responsables del multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Praderas de los Oasis fueron vinculados a proceso ayer por el delito de narcomenudeo.Se trata de Luis Fernando L. E. quien también se hace llamar Irving Abdul L. M., apodado “El Ferny”, de 23 años; Diego Armando J. R., “El Jasso” de 38 y Martín Alberto F. G., alías “El Chory” de 35.Ellos junto con René H. Ch., Karina Rubí P. V. y Daniel Quinn C., están acusados de ser los coautores de la masacre ocurrida el pasado 2 de agosto que cobró la vida de 11 jóvenes.El pasado 5 de agosto tres agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad número 181 arrestaron a L. E., J. R., y F. G., al observar que el vehículo en el que viajaban era guiado a exceso de velocidad en las calles Del 57 y Pascual Orozco de la colonia Chaveña.En el parte informativo que los municipales redactaron para informar al Ministerio Público (MP) sobre la detención, indicaron que ellos realizaban un recorrido de rutina y se percataron que un auto Acura blanco sin placas circulaba a exceso de velocidad en la calle Del 57 con dirección al oriente y alcanzaron a ver que uno de los pasajeros portaba un arma larga.Además vieron que los hombres se volteaban a ver entre sí, que el conductor iba en zig zag y rebasando a otros automovilistas.Por esa razón les marcaron el alto y al cruce con la calle 5 de Febrero el guiador se detuvo y los tres ocupantes del Acura fueron sometidos a una revisión física.Presuntamente a Luis Fernando se le aseguraron cuatro dosis de mariguana con un peso de 24.77 gramos; a Diego Armando cinco dosis de la misma droga con un peso de 26.67 gramos y a Martín Alberto seis envoltorios de la hierba verde con un peso de 36.19 gramos.Además a Luis Fernando o Irving Abdul se le encontró fajada en el lado derecho de la cintura una pistola calibre 9 milímetros con un cargador negro abastecido con ocho cartuchos; a Diego se le halló un arma corta también fajada a la cintura con un cargador con 10 cartuchos y a Martín Alberto un arma larga con un cargador abastecido con 29 balas así como tres celulares, de acuerdo con el informe de los policías de la SSPM.Ayer los tres detenidos fueron trasladados a la décima primera sala de la “Ciudad Judicial” y su abogado defensor le expuso al juez de Control que los datos aportados por el agente del MP eran insuficientes para una vinculación a proceso porque el informe de química forense practicado a la hierba asegurada a sus representados carecía de metodología y la representación social había omitido decir si los acusados portaban o no un permiso de la Secretaría de Salud para tener en su poder las dosis de la hierba.Sin embargo, al resolver la situación jurídica de los tres acusados el juez dijo que en esa fase del proceso era innecesario acreditar de extremo a extremo que la conducta de los detenidos configure un delito, explicó que el actual sistema de justicia requiere que el MP presente datos de prueba que indique que se ha cometido un ilícito, que los acusados participaron en su comisión y que exista congruencia entre la formulación de cargos y lo petición de vinculación a proceso.Al final de su análisis, el juez dictó auto de vinculación a proceso contra los tres detenidos por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y la variante de posesión simple.También aprobó un plazo de dos meses y medio para la investigación complementaria y dejó vigente la cautelar de prisión preventiva que impuso en la primera diligencia realizada el miércoles pasado.La audiencia de vinculación o no a proceso correspondiente al multihomicidio perpetrado en la casa del fraccionamiento Praderas de los Oasis se llevará a cabo el lunes a las 12:00 horas y durante el fin de semana Luis Fernando o Irving Abdul tendrá otras dos audiencias por dos acusaciones presentadas en su contra por igual número de homicidios.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.