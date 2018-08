Ciudad Juárez— A través de la página oficial del Gobierno electo www.lopezobrador.org.mx se dieron a conocer las conclusiones de las mesas de trabajo que se realizaron en el Foro Escucha para la Pacificación y Reconstrucción Nacional, convocada aquí por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.Por ejemplo en el tema de Asuntos de Frontera, se dio a conocer que “se ha centrado el pronunciamiento de atender la defensa de los derechos humanos de los migrantes y la vinculación de los consulados para garantizar el pleno respeto de dichos derechos en los procesos de detención y repatriación”.Igualmente generar recursos adicionales para la atención de la población migrante deportada en los casos en que el Gobierno de los Estados Unidos modifica los puntos de reingreso en la frontera y que en un mayor porcentaje ahora son costeados por las organizaciones de la sociedad civil.En la mesa de Víctimas se informó que las familias afectadas por la masacre de Villas de Salvárcar se reunieron con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y entregaron un escrito donde expresan las dificultades que han tenido para acceder a la justicia y a la reparación integral del daño.En otro punto se acordó una coordinación entre Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para analizar a fondo el caso y ver qué alternativas son las reales para solucionar y acelerar el proceso de reparación integral del daño.Se atendió a algunas víctimas de represión política, quedando a la orden para revisar sus casos.Varios afectados han dado sus testimonios, exponiendo sus casos para llegar a acuerdos, han expresado opiniones, algunos aceptando la amnistía y solicitan que se acepte que existen casos de tortura en México, que se le dé impacto jurídico al protocolo de Estambul, y que tenga fuerza vinculante las recomendaciones de la CNDH.En la mesa de Construcción de Paz destacaron los señalamientos de la falta de valores, la no participación activa de la Iglesia en el Estado, el olvido de la familia y factores estructurales como corrupción, la impunidad forman el punto central de la situación que atraviesa nuestro país.Mientras que en la mesa de Prevención se estableció que hay 25 mil viviendas abandonadas en la ciudad. Los esfuerzos de Sedatu no están siendo lo suficientes y se propone que el Infonavit deje de dar créditos para que las personas vivan en zonas de alta incidencia delictiva y que no reúnen las condiciones adecuadas para su desarrollo.Se estableció que es necesario generar un diseño participativo de espacios públicos por parte de la comunidad. Además la necesidad de hacer una revolución educativa que entierre el método de razonamiento basado en silogismos y cambiarlo por el razonamiento dialectico o científico. Esto desde la primaria hasta a la universidad.Se propuso crear centros de innovación y transferencia de tecnología, porque es la que va detectar que necesidades tienen la pequeña y la mediana empresa para que las universidades resuelvan el problema y que México sea competitivo a nivel mundial.También se propuso que la salud mental sea una prioridad, así como otras enfermedades lo son y apoyar a los niños para fomentar capacidades artísticas e intelectuales y que se puedan desarrollar y conocerse con una educación de acuerdo a sus aptitudes.Finalmente en la mesa Seguridad Interior, impulsada por el colectivo de “No Militarización” en Juárez, y en la que participaron, además, otros activistas y expertos como Alejandro Madrazo Lajous, de CIDE, concluyeron que la militarización no es una opción para la pacificación.Asimismo, los miembros del colectivo y participantes de esta mesa, exigen la abrogación a la Ley de Seguridad Interior por considerarla anticonstitucional.

