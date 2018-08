Vacacionistas saturan Precos; dan el paso para descongestionar

Ciudad Juárez— El retorno de vacacionistas se estancó en el retén militar de Precos, donde el día de ayer las filas para circular hacia Juárez por la carretera federal 45 fueron kilométricas y provocaron que los enardecidos guiadores rebasaran a la autoridad militar y dieran paso a los automovilistas por sí mismos, durante una media hora aproximadamente.Erick Obregón, comandante de la Policía Federal División Seguridad Regional, dijo que muchos conductores de autobuses foráneos no respetan la fila especial de revisión en Precos y deciden empalmarse en carriles de vehículos particulares.Lo anterior retrasa la fluidez del tráfico vehicular en ese punto, aunado al regreso de vacacionistas por el fin de la temporada, atribuyó el mando.Por redes sociales varias personas comentaron que desde las 10 de la mañana comenzaron a formarse para cruzar el retén militar y estuvieron varados más de una hora en fila sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.A las 11:00 horas la desesperación invadió el ánimo de los viajeros y se organizaron al bajar de sus vehículos caminando hasta el punto donde estaban los militares en la inspección vehicular, con quienes discutieron sobre la tardanza en darles el paso.De acuerdo con esos testimonios, más de 20 viajeros comenzaron a hacer señas visuales a los automovilistas para que hicieran caso omiso a los castrenses y siguieran de frente sin revisión, lo cual fue correspondido por decenas de conductores y se logró descongestionar el tráfico por aproximadamente media hora, según dijo una de las participantes.Mandos militares se impusieron sobre los automovilistas, quienes finalmente se retiraron al lograr su cometido, pero las líneas continuaron hasta medio día.El jefe de la Policía Federal dijo que no se interrumpió la circulación como pensaron algunos conductores. Los autobuses y tráileres tienen carriles exclusivos en ese punto de inspección, pero no los respetan y esto provoca que el carril para los vehículos particulares se interrumpa hasta que sean revisados los camiones, explicó el funcionario.

