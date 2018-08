Tenemos que reflexionar: Meraz

Ciudad Juárez— Tras las acusaciones de falta de profesionalismo vertidas en contra del Instituto Estatal Electoral por los errores en el cómputo de votos en Juárez, el presidente del organismo, Arturo Meraz, dijo que es necesario hacer una reflexión sobre el trabajo desarrollado después de la elección.Sin reconocer que las inconsistencias encontradas por el Tribunal Estatal Electoral fueron intencionales, Meraz afirmó que “errores humanos” pueden ser determinantes, como sucedió en la elección de alcalde de Ciudad Juárez.“Ante una elección tan competida donde hay tanta gente involucrada sabemos que puede existir errores. Mientras no se sustente que son errores dolosos, sistemáticos, son errores humanos”, indicó el consejero presidente del IEE.Una vez terminadas las impugnaciones, detalló, el IEE deberá revisar qué mecanismos fallaron a lo largo de todo el proceso electoral, sobre todo a la luz de que fue la primera elección local concurrente con comicios presidenciales.La cantidad de trabajo de la Asamblea Municipal Electoral de Juárez, considerando que hubo conteo de la totalidad de las casillas para la elección de presidente municipal, dijo Meraz, fue un factor que pudo haber influido en las inconsistencias encontradas por el TEE.“Para ser objetivos, en el procedimiento establecido es donde tenemos que revisar qué se hizo, si hubo alguna falla… recordemos que se tuvo que hacer un recuento totalmente final y aunque no los estoy justificando, en la Asamblea no necesariamente son expertos electorales”, mencionó.En tanto, el consejero Saúl Rodríguez consideró grave que haya señalamientos tan directos en contra del IEE.“Es lamentable la situación no tanto por el resultado sino por la visión que se manejó en la sesión Grave que quede en el ambiente la duda”, dijo Rodríguez.Afirmó que la decisión del TEE de dar vista a dos fiscalías para que investiguen si se cometió un delito en el cómputo de votos es demasiado, sobre todo considerando que la AMEJ es una de las asambleas con más trabajo de todo el estado.“No sé en qué se basó el tribunal para decir hay que darle vista a fiscalía porque a lo mejor aquí hay un delito… decir que a lo mejor aquí hay un delito es que se están viendo situaciones más o menos creíbles para hacerlo, entonces eso es lo que a mí me preocupa, me llama la atención”, dijo.Mientras que el consejero Gilberto Sánchez consideró “un exceso” la decisión del TEE.“En lo personal no me preocupa, pues hasta lo que yo pude percibir en todo el proceso no vi ninguna acción indebida, ilegal o parcial. Institucionalmente sí creo que es un exceso”, aseveró.A pesar de ello, indicó Sánchez, no es la primera vez que el TEE solicita la intervención de otras instancias, sin embargo nunca se han encontrado acciones irregulares o constitutivas de delito.