Carne cara complica negocios de comida

Ciudad Juárez— El alza en los precios en la carne ha perjudicado a los comerciantes dedicados a la venta de comida.Es el caso de Carlos Villarreal, quien ha tenido que elaborar las piezas de pan blanco que utiliza para preparar las tortas de carne de puerco que vende, porque dice, se ahorra un 60 por ciento de lo que le constaría comprarlo en otro establecimiento.En julio de 2018 el Índice nacional de Precios al Consumidor en Ciudad Juárez llegó a un acumulado anual de 4.3 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De acuerdo con los datos la tasa anualizada en julio de este año es ligeramente menor a la del mismo mes de 2017, que fue de 6.3 por ciento.Villarreal tiene un mes vendiendo tortas en un puesto ubicado en la avenida Valle del Sol, en el que les está perjudicando el alza en el precio de la carne.“Una torta la dábamos como en 25 o 30 pesos, y ahora tenemos que darla en 35 pesos, porque no las podemos subir mucho”.Villarreal comentó que ha perdido ganancias, y aunque la gente sigue consumiendo este tipo de comida no puede aumentarle 20 pesos al producto porque perdería clientela.La inversión por dos días para la venta de tortas es de 500 pesos, además debe comprar las verduras y la materia prima para elaborar el pan para las tortas, también debe incluir el gasto del consumo del gas para preparan la carne y el pan.Por su parte, Luis Juárez tiene cinco meses dedicado a la venta de tacos de barbacoa y borrego, en el fraccionamiento Valle del Sol, y también como a Villarreal le ha afectado el aumento del precio de la carne.Al precio de los alimentos, aseguró, no lo puede aumentar porque le afectaría todavía más debido a que es temporada vacacional y disminuye la venta de comida.Comentó que además de comprar la materia prima para vender los tacos, debe gastar en el consumo de gas para la preparación de los alimentos y también pagar el combustible para cuando sale a vender.Independiente de que los precios de los productos aumentaron, prefiere estar bien con sus clientes y no aumentarles el precio a los alimentos.Agregó que en los meses anteriores tenía una ganancia del 60 por ciento de la inversión que realizaba para la venta, y ahora, es de un 35 por ciento porque también le afectó que existan más comercios dedicados a este rubro.“Aunque no sea la misma venta de comida, es competencia, si quería barbacoa y se topa con un menudo, pues prefiere comprar lo primero que se encuentre”, agregó Juárez.

