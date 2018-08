Alerta IMSS por peso de mochilas escolares

Al faltar una semana para dar inicio el ciclo escolar de educación básica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que el exceso de peso en las mochilas puede causar lesiones en la columna, la cadera o las rodillas.Adrián Rodríguez, jefe de Ortopedia del IMSS, dijo que la carga no debe representar más del 10 por ciento del peso del estudiante.De lo contrario –señaló– existe el riesgo de que el peso excesivo provoque deformaciones en la columna, malas posturas al caminar y trastornos del sistema músculo-esquelético.De esta manera, si un niño o una niña pesan aproximadamente 30 kilos, lo más recomendable es que la mochila que cargan en la espalda no pese más de 3 kilos.El especialista explicó que las mochilas deben cumplir con una serie de puntos como tener correas anchas y acojinadas y ser proporcionales a la talla de quienes las usan para que no queden holgadas.Deben quedar alrededor de cinco centímetros por arriba de la cintura, dio a conocer.Recomendó que las mochilas sean cargadas con las dos correas de modo que sea posible distribuir el peso en ambos hombros.Rodríguez advirtió que aun cuando en un principio los menores no manifiesten signos de dolor, los daños pueden presentarse años más tarde, lo que predispone a sufrir con más facilidad lesiones en la columna, cadera o rodillas, en muchos casos con consecuencias irreversibles.Según los tres calendarios publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en días pasados, las clases en preescolares, primarias y secundarias tanto públicas como privadas inician el lunes 20 de agosto.El calendario de 195 días termina el 8 de julio de 2019, mientras que el instrumento de 200 días finaliza el 15 de julio de 2019 y el de 185, el 24 de junio de 2019.

