Fuga de agua inunda 2 avenidas

Ciudad Juárez— Una fuga de agua provocó inconvenientes a peatones, unidades de transporte público y guiadores en general que circulaban la mañana de ayer entre las vialidades Óscar Flores y Sierra Madre del Sur.Según versiones de gente del lugar, el hecho pudo haber sido provocado por delincuentes que robaron un medidor domiciliario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Corazón Díaz, vocera de la JMAS, informó ayer que no se tiene conocimiento de que se hayan presentado últimamente robos de medidores, no obstante, refirió que es más común que las fugas las provoquen personas que buscan reconectar por su cuenta el servicio luego de que les fue cortado por falta de pago.El caso es, dijo, que como desconocen el manejo de los medidores, maniobran la conexión y causan la fuga de agua.“Cuando le cortan el servicio muchas veces por no ir a pagar, el usuario se reconecta solo, entonces provoca fuga en el medidor, pero no es descartable la posibilidad de que se roben un medidor”, dijo Díaz.“(Los medidores) No tienen ningún valor, como por ejemplo las tapas de las alcantarillas que se las roban para venderlas al kilo. El medidor en realidad es muy liviano, lo pesado sería sólo el exterior porque el interior está constituido por otros materiales”, agregó.La vocera señaló que este tipo de sucesos ocurren en personas que deben más de tres meses de servicio. Por tanto, dijo que se pretende concientizar a la ciudadanía de que el dinero recabado a través de la junta se utiliza para dar mantenimiento a los colectores y generar más obra en el área.Respecto a la situación específica entre las ya mencionadas vialidades, Díaz refirió que ya se encontraba en el lugar una cuadrilla de trabajadores de la JMAS en un camión para determinar el origen de la acumulación de agua. No obstante, mencionó de manera extraoficial, que ésta se pudo originar por los cauces de arroyos que aún se generan de manera natural en dicho sector.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.