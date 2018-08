Rafita no aparece

Ciudad Juárez—Ya transcurrieron las primeras 48 horas de la ausencia de David Rafael Santillán Vargas, de 6 años, quien salió a comprar un refresco a una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Praderas del Pacífico, en el surponiente de la ciudad.Su abuela materna lo vigilaba a la distancia, pero lo perdió de vista cuando el niño dio la vuelta en la esquina.El tiempo fue suficiente para que “Rafita” desapareciera sin dejar rastro alguno.Ese miércoles 8 de agosto la madre de David Rafael, Frida Lorena Vargas, le pidió a su madre que le cuidara a sus dos hijos por unas cuantas horas.Frida, de 24 años, tenía que laborar, mientras que su esposo David Santillán Carrillo, de 25 años, acudía a una entrevista de trabajo pues estaba desempleado y como familia les urgía contar con un ingreso adicional.El padre obtuvo el empleo tras ser escuchado por la persona encargada de las contrataciones en una empresa local, sin embargo, al otro día ya no se presentó pues su primogénito estaba extraviado y decidió encabezar la búsqueda del niño.Hasta ahora la familia ha distribuido más de 7 mil pesquisas en diferentes puntos de la ciudad.La familia de ambos padres, así como amigos y vecinos, se solidarizaron con la pareja mientras que los juarenses, también en apoyo a los padres, comparten la pesquisa a través de las redes sociales tras ser activada la Alerta Amber por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).Mientras las familias mantienen la búsqueda del niño e imploran en cada entrevista que ofrecen ante los medios de comunicación locales que regresen al pequeño, el Ministerio Público mantiene las investigaciones en la zona habitacional donde David Rafael fue visto por última vez, a la vez que indagan hacia el entorno cercano al menor.Vicky Carrillo, abuela paterna de David Rafael, lamentó los hechos y pidió a los ciudadanos que no se ensañen con la abuela materna, pues es una mujer de buena fe y responsable.“Desde que desapareció mi nieto, ni mi hijo ni mi nuera, su madre o yo hemos dormido o comido. Han sido horas muy difíciles para todos nosotros”, dijo Vicky, quien aportó su teléfono celular para recibir información sobre el paradero de David Rafael, pero hasta el momento ninguna llamada ha sido confiable.“El niño va a entrar la semana que entra a la primaria Pablo Gómez”, dice la mujer en un acto de fe de la pronta localización del menor.La familia se había organizado para que una tía lo llevara a la escuela y al salir de clases lo tuviera bajo su cuidado hasta que su madre acudiera por él, como parte de la red de apoyo solidaria.La familia Santillán Carrillo apenas se recupera de la pérdida de vida de tres familiares que fueron asesinados el mes de mayo, sin que hasta el momento la FGE de con los responsables del triple crimen.Jorge Alberto, de 37 años; su hijo Víctor, de 17, y su hermano Javier Carrillo González, de 27, fueron asesinados en la colonia Misiones del Real.El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, dijo ayer que la mayoría de los niños reportados como ausentes en Juárez son recuperados en corto tiempo.“En nuestra sociedad, en algunos sectores los hijos son poco atendidos por diversos aspectos. Eso motiva que los niños-jóvenes se críen en la calle en donde están expuestos a malas influencias, a la droga, a la violencia”, planteó.Dijo que muchas de las ausencias reportadas se originan por los conflictos entre padres, que se llevan a los hijos sin consentimiento de la madre.Sin embargo, en este momento son dos los niños desaparecidos en menos de un mes, ya que aún no es localizado Juan Manuel Ruiz García –conocido como “Tomatito”– reportado como ausente desde el 4 de julio y quien cumplirá 12 años el próximo 17 de agosto.En la búsqueda del menor fue cateada una vivienda en la colonia Hidalgo, donde fue exhumada una osamenta. Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, dijo que se analizan los restos óseos y hasta el momento no se ha establecido el género de la víctima.Además el 20 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida de James Martin Camacho Padilla, de 7 años y nacionalidad estadounidense.En este caso James estaba bajo el cuidado momentáneo de su abuela paterna, mientras su padre andaba en un mercado del fraccionamiento Riberas del Bravo.El niño fue reportado como desaparecido la madrugada del 21 de enero y su cuerpo fue localizado a menos de 500 metros de la vivienda de donde salió. James murió de hambre y frío a casi un mes de ser activada la Alerta Amber y de movilizar a un centenar de policías de ambos lados de la frontera.Estatura: 1.20 metrosPeso: 25 kilosTez: trigueña claraComplexión: regularCabello: regular, lacio, castaño claroOjos: café oscuro, alargados, pequeñosCara: ovaladaNariz: recta, pequeñaBoca: asimétrica, pequeñaTiene una cicatriz entre las cejasVestía playera blanca y short grisSi usted ha visto a David Rafael Santillán Vargas comuníquese a los teléfonos (01800) 008-5400(656) 284-6213 (656) 113-6799 o al 629-3300 extensiones 56841 y 56832

