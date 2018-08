Ciudad Juárez—Los gastos de las cuatro lesionados de la volcadura en Nayarit y de tres de sus familiares que faltan de regresar a esta ciudad serán cubiertos en su totalidad, comentó Rogelio Pinal, director de Derechos Humanos del Municipio.Los afectados aún permanecen hospitalizados debido a las lesiones que presentan. Se espera que su salud mejoré para que los médicos determinen por qué vía viajarán.“A todas las personas que quedan en Nayarit, ya tienen su folio para regresar en autobús de la compañía Ómnibus de México, en caso de que no se les apruebe viajar con sus familiares”, comentó Pinal.Las personas que faltan de trasladarse a la frontera son Maribel Murillo, Salvador Hernández, Leticia Ordoñez y Maribel Arceo, comentó el funcionario.Dijo que están analizando la posibilidad para que a los lesionados los acompañé un familiar en la ambulancia o en la aeronave.“Están esperando la evolución de su salud. El médico expedirá el alta de los pacientes y hasta que se cuenta con ella podrán determinar en qué condiciones pueden viajar”, indicó Pinal.Comentó que de 35 pasajes de autobús que destinaron para el traslado de los accidentados se han utilizado 15, y están pendiente por utilizarse 10, el restó no se utilizó.Agregó que desde que sucedió el accidente empezaron a apoyarlos desde Nayarit a través del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese estado.El pasado viernes llegaron María Elena Navarrete y de Roberto Antonio Rodríguez al hospital 66 del seguro social.“Los servicios funerarios de las cinco personas que fallecieron han sido cubiertos, si hay alguna persona que nos se le hubiera apoyado, pedimos que se acerquen y traigan la factura para verificarlo, por eso no hay problema, hay una orden que es para este caso”, agregó Pinal.Dijo que solo dos personas no eran derechohabientes se les otorgó el Seguro Popular y a las que se les hizo una revisión médica también se solventaron los gastos.Ha sido gracias a la coordinación con el gobierno municipal y estatal se ha podido ayudar a las personas, además se integró el Instituto del Seguro Social (IMSS) a la coordinación de los traslados, señaló Pinal.Enfatizó que si hay personas que requieran rembolso por los gastos por los traslados o por servicios médicos, pueden acudir a la Dirección de Derechos Humanos con sus facturas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.