Karla Romero, ejecutiva de Promoción Turística del Estado de Chihuahua, aseguró que el turismo de placer en la ciudad no está extinto como lo había indicado Martín Alonso Cisneros, líder de hoteleros de esta localidad.No obstante, al mismo tiempo, refirió que esta frontera no es un lugar que “ofrezca playa, como para decir ‘ven a Ciudad Juárez’”.Lo anterior, en un contexto donde existe una advertencia del Gobierno norteamericano que recomienda a sus turistas no venir a esta localidad por los índices de violencia que sugieren un repunte en los homicidios.“Todos trabajamos en equipo: turismo y seguridad. De hecho si hay algún evento siempre está la Policía vigilante en los hoteles. Todo está en correlación. Pues a lo mejor (los hoteleros) no lo ven tan ampliamente como nosotros. Sí está viniendo turismo”, dijo Romero.Tan sólo en los ocho meses del presente año, ya ha sido superada la totalidad de homicidios ocurridos durante 2017. Sólo hasta ayer la cifra de homicidios durante este 2018 indicaba 776 personas asesinadas, diez más que el total registrado el pasado año: 767.El alza en los homicidios indicada en esta localidad, a decir del líder de hoteleros en Juárez, ha ahuyentado al turismo de placer. Desde su óptica, los tipos de turismo predominantes son únicamente el consular y el de negocios.“Ojala que tuviéramos la visita de turistas norteamericanos, pero no lo vemos ya. Los turistas norteamericanos no vienen, y además son muy disciplinados. Si su Gobierno les menciona no venir a un destino determinado, no vienen”, comentó Alonso Cisneros.“Hay muchas cosas que se deben solucionar a niveles de funcionarios de alto nivel. Platicar la ayuda. Todo ese tipo de cosas dañan a la economía de Juárez (…) Si dañamos la economía de Juárez, dañamos la economía de El Paso. Somos realmente dependientes. Decir no vayan a Juárez es igual a que la gente de aquí no tenga dinero, y por tanto no puede ir gastar lo poco que tiene en El Paso”, agregó.El líder de hoteleros dijo que es muy sencillo de entender todo lo anterior, pero que “por desgracia tenemos un problema de inseguridad muy grave que afecta, no sólo a los hoteles, sino a todo tipo de negocios…hasta al que lava carros”.