Resuelven mañana impugnación de Cabada

Ciudad Juárez— Hoy cierra el proceso de instrucción de la impugnación presentada por Armando Cabada Alvídrez a la elección del Ayuntamiento de Juárez, por lo que, una vez que se tenga un proyecto en mano, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) sesionarán para votar una resolución definitiva mañana sábado.De acuerdo con una fuente, el proyecto elaborado por el magistrado ponente de dicha impugnación, César Wong Meraz –que será votado tentativamente el sábado–, concedería la razón a Cabada en que hubo un error aritmético en 75 casillas.El resultado de esa corrección favorecería al independiente y no a Javier González Mocken, alcalde electo por Morena, quien ya tiene extendida su constancia de mayoría por parte de la AME.Falta por conocer el voto correspondiente que emitirán los otros cuatro miembros del pleno del Tribunal Estatal Electoral en relación a este dictamen.En sus estrados electrónicos, el TEE informó que el expediente JIN-247/2018 y sus acumulados JIN-248/2018 y JIN-249/2018 no tienen más diligencias por desahogar y no se advierte la necesidad de realizar audiencia de pruebas y alegatos, por lo que se procede a elaborar el proyecto de acuerdo correspondiente.El magistrado presidente del tribunal, Víctor Yuri Zapata Leos, expuso que ya cuentan con el expediente y las constancias de la impugnación, pero rechazó hablar del fondo del proyecto que será presentado ante el Pleno en sesión pública posiblemente el sábado.“Eso sí no lo podría adelantar, es parte del análisis del proyecto que estamos haciendo y de la deliberación que estamos teniendo en cuanto a las casillas que están impugnadas, no podría pronunciarme en este momento porque habría una prohibición legal a que yo, antes de resolver un asunto, me pronunciara”, señaló vía telefónica.Aseveró que la divulgación del sentido del proyecto de resolución es falsa. En la impugnación, el independiente alega que en 75 casillas se omitió sumar mil 078 votos a su favor, además de que se sumaron 303 sufragios de forma indebida al candidato González Mocken. “Esto suma un total de mil 381 votos que no se contabilizaron a favor del candidato independiente, suficientes para darle la vuelta a la elección”, expone.El cómputo oficial establece que González Mocken le ganó al actual alcalde en funciones por una diferencia de 981 votos, tras el recuento en la totalidad de las casillas.Por lo pronto, el TEE requirió ayer la Asamblea Municipal Electoral de Juárez para que en un término de seis horas contadas a partir de la notificación del presente, remita a copia certificada de la versión final del anexo 3 denominado Deliberación de Votos Reservados, utilizado para el cómputo de la elección de Ayuntamiento.Lo mismo a la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua, para que en un plazo de ocho horas contadas a partir de la notificación, remita un informe en el cual se señale el nombre completo de los representantes de partido que fueron habilitados en la casilla 2045 Básica.Una vez que el órgano jurisdiccional emita una sentencia, los actores pueden impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un plazo no mayor a cuatro días.Revertidos o no los resultados, los integrantes del Ayuntamiento electos tomarán protesta el próximo 10 de septiembre, de acuerdo con los plazos del calendario electoral.