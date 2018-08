Ciudad Juárez—Blanca Estela Muñoz es de la Ciudad de México, dejó a sus tres hijos encargados con su mamá, porque ella y su esposo viajarían hasta Ohio, con la intención de mejorar su situación económica.Ayer, junto con 50 deportados esperaba a su esposo en la oficina de Derechos Humanos del Municipio. La pareja permaneció siete días detenida en Nuevo México.En lo que va de este mes, la oficina de Derechos Humanos del Municipio atendió 332 personas, de las cuales 317 son hombres y 15 mujeres.En el mes de junio arribaron 909 migrantes, cifra que alcanzó el máximo histórico; en julio fueron mil 061 y en meses pasados las afluencia fue menor, comentó el titular de Derechos Humanos del Municipio, Rogelio Pinal.La situación económica por la que atravesaba la pareja los obligó a vender los dos automóviles y traspasar su negocio para juntar 30 mil pesos, pensando que su situación mejoraría, sin embargo, ayer llegaron a Ciudad Juárez, deportados desde Nuevo México.Esta fue la segunda vez que su marido se internaría en Estados Unidos, porque en el primer intento regresó porque no pudo pagar la renta de la casa y regresó a México con las manos casi vacías, comentó Blanca.En esta ocasión fue peor porque tendrán que regresar a la Ciudad de México, para volver a construir su patrimonio.“Ahora a empezar otra vez, en ceros, pero ya estando libre porque es muy feo estar ahí encerrada, comentó Blanca.De acuerdo con Pinal, las personas llegan asustadas o estresadas, es por eso que les sugiere que no se vayan con mucha anticipación a tomar el autobús, porque si no hay salidas tendrán que esperar o quedarse a dormir en el lugar.“Es mejor que se queden cómodos en la Casa del Migrante, que se relajen para que cuando salgan a su estado puedan regresar tranquilos”, indicó Pinal.Como en el caso de otros deportados, Rolando Téllez llegó junto con dos compañeros que venían de Xicotepec, Puebla buscando una mejor vida para su familia porque, dice, “el trabajo es muy mal pagado en el campo.”Los planes de Téllez eran viajar Carolina del Norte en donde reside su hermano, quien lo ayudó a pagar los gastos.En la sala espera a que le hablen para realizar una llamada para avisarle a sus familiares que no llegó a su destino.“Me sentí encerrado, nos traen como si fuéramos unas personas peligrosas, nos traían esposados”, expresó Téllez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.