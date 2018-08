Falta de rutas aísla a 'Los Kilómetros'

Ciudad Juárez—Para Santiago Martínez, habitante de la zona conocida como “Los Kilómetros”, ubicada al surponiente de la ciudad, son falsos los avances que la Dirección de Transporte dijo haber hecho para mejorar el servicio en esa zona. “Sólo lo dicen para taparle el ojo al macho”, expresó.El señor Martínez, de 92 años, es un hombre que tiene que transportarse sobre una silla de ruedas en malas condiciones por las calles sin pavimentar del Kilómetro 27, impulsándose con tan sólo una pierna, por lo que mencionó ya no poder utilizar el transporte.“Los de ahorita (los conductores de transporte público) traen puros garreros. Se necesita alguien que se interese por el pueblo. Si no ¿cómo va a progresar todo esto? Pues si no podemos, vamos a estar así como en un rancho en Juárez”, mencionó el hombre.Lo anterior, a pesar de que a través de un comunicado oficial la jefatura de Transporte Público destacó que se firmaron más convenios con concesionarios de esta localidad, con la finalidad de ampliar el horario de servicio en el sector.Los transportistas que tienen la concesión para trabajar en la zona de “Los Kilómetros” son de la Línea Permisionarios Unidos I, que operan, refiere la información oficial, doce unidades en horario de 5:30 a 22:30 horas.No obstante, para este hombre de 90 años la mejora en el servicio de transporte público no es algo que se perciba en el sector. Refirió que junto a los demás colonos lleva años esperando un apoyo notable del Gobierno, pero en ello se le ha ido la vida.“El Gobierno está para quitarnos lo poquito que tenemos. Mientras no haya el contacto con la sociedad, no habrá nada”, agregó el hombre mientras intentaba rodear los hoyancos en la tierra, para llegar a la casa de Martha Olguín, lideresa del sector.La mujer, aunque no difiere del todo, reconoce que hay un esfuerzo para que el transporte entre con regularidad.“Mire, yo creo que los señores de Transporte han hecho hasta lo imposible por ayudarnos, porque yo escuché que se están organizando para poder entrar (con las unidades de transporte público) a las calles, pero a veces las personas nos desesperamos. Queremos que el transporte llegue hasta las puertas de la casa de nosotros”, mencionó Olguín.“Los vecinos, tenemos que organizarnos. Saber por cuáles calles van a pasar. No seamos injustos, no querramos que nos tengan solucionado todo. Vemos que es una gran necesidad. No puedo hablar mal de transporte porque veo que se están organizando”, agregó la mujer.Por su parte, Mario Echánove, presidente interino de Transporte, comentó que también se han estado sancionando con apoyo de la Policía Estatal a operadores de “ubers” piratas que laboran por dicha área de la ciudad.