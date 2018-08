Asesinan a cinco en seis horas en diversos hechos

En un período de seis horas fueron asesinadas ayer cinco personas por diversos puntos de la ciudad.El primero de los casos fue una persona muerta y un empleado de una gasolinera lesionado ayer a las 4:30 de la tarde en las calles Sevilla y Turquía de la colonia San Antonio.Inicialmente se creyó que se trataba de un agente el asesinado, por ello hubo una intensa movilización de casi un centenar de policías en el lugar de los hechos.La confusión se dio debido a que el blanco del atentado conducía una camioneta Chevrolet Silverado de reciente modelo, parecida a la que utilizan los agentes estatales, sin embargo, posteriormente se confirmó que la víctima no pertenecía a ningún cuerpo policiaco.El reporte señala que el trabajador de la gasolinera fue herido de manera circunstancial, cuando los hombres armados dispararon contra el ocupante de la camioneta que en esos momentos cargaba combustible.Unas horas antes había sido asesinado el comandante de Asuntos Internos y la noche anterior fueron atacados dos estatales.Además se registraron ataques en la ciudad de Chihuahua, lo que mantiene en alerta a las corporaciones policiacas.El empleado de la gasolinera recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos de Rescate y después fue trasladado escoltado en una ambulancia a un hospital.La Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones.El vehículo en que realizaron el ataque donde resultó muerto un hombre y lesionado el empleado de la gasolinera fue localizado minutos más tarde abandonado en las calles Acutzingo y Privada Bélgica de la colonia Industrial.En diferentes hechos, un hombre fue ejecutado anoche en la colonia Chaveña después de que fue obligado a hincarse y otro más resultó lesionado en el poniente de la ciudad.La víctima de ejecución fue localizada en las calles Espejo y Libertad frente a la Escuela Francisco I. Madero.A un lado del cuerpo fue abandonada una cartulina con un mensaje dirigido a rivales y lo firmaba 21 Aztlán.Los primeros informes señalan que al hombre lo amagaron con un arma y lo obligaron a hincarse, para después asesinarlo sin piedad.La víctima quedó en el piso y se le apreciaron golpes en la espalda.En el segundo hecho, otro hombre fue lesionado a balazos en las calles Amatistas y Granito.El lesionado fue subido a un vehículo particular para ser trasladado a una clínica particular.Hasta antes del cierre de la edición no se había informado sobre su nombre ni edad y tampoco se han reportado detenciones.Un hombre fue ejecutado anoche en las calles José María Borges y San Felipe en la colonia Periodista, en el poniente de la ciudad.La víctima fue atacada cuando conducía una camioneta, la cual después del ataque terminó impactada en un poste.Los informes señalan que aparentemente se dio cuenta de que lo seguían y trató de escapar, pero fue alcanzado por los homicidas quienes le realizaron los disparos para después huir del lugar.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron la escena mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima y de las evidencias balísticas.Hasta anoche no se daba a conocer el nombre y edad de la víctima ni posible móvil.Un policía encubierto privó de la vida anoche a un asaltante en una tienda de conveniencia Oxxo ubicada en el fraccionamiento Parajes de San Isidro.El incidente ocurrió en el negocio ubicado en las calles San Martín y Paseo de San Isidro.El hombre armado amagó a los empleados para exigirles el dinero, por lo que fue sorprendido por el policía encubierto.En otros hechos, un hombre fue localizado sin vida en unos campos de beisbol que se ubican sobre la avenida Manuel J. Clouthier.

