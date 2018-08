¿Dónde están los niños juarenses extraviados?

Juan Manuel Ruiz García y David Rafael Santillán, de 11 y 6 años, respectivamente, tienen algo en común. Ambos salieron de sus casas y ya no regresaron.En el primer caso, Ruiz, conocido por sus familiares como “Tomatito”, salió de su vivienda localizada en la colonia Melchor Ocampo, el pasado 4 de julio.Juan Ruiz y Daisi García, sus padres, han participado junto a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en rastros y búsquedas en distintas partes de la ciudad.A estos operativos se sumaron agentes de la Unidad de Personas Ausentes de la Fiscalía Zona Norte.En la zona donde se extravió se le ha buscado casa por casa.De acuerdo con la Fiscalía no es la primera vez que se ‘ausenta’ y sus padres aseguran que policías estatales iniciaron la búsqueda 15 días después del reporte que fue el mismo día en que el menor salió de su casa.El segundo caso es el de David Rafael Santillán Vargas. Su abuela lo mandó a una tienda cercana, alrededor de las 14:00 horas del pasado miércoles 8 de agosto.Sucedió en la colonia Villas Colonial, cerca del Kilómetro 20.La mujer adulto mayor se quedó en la puerta de su casa viendo caminar al niño, pero al dar vuelta lo perdió de vista.Ante la tardanza del niño, la mujer fue a buscarlo a la tienda, pero el negocio estaba cerrado y David Rafael no se encontraba.Los extravíos de estos dos niños se dan en medio de un reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) que indica un aumento en las acusaciones de trata de niñas, niños y adolescentes (NNA).Sólo en el presente año se están investigando 6 casos mientras que en el 2017 fueron interpuestas cinco denuncias.De acuerdo a los datos aportados por la FGE se establece que en cinco casos de presunta trata de NNA las víctimas tenían de 15 a 20 años; en cinco más las edades de los ofendidos era de los cero a los 10 años y dos las víctimas tenían de 10 a 15 años.

