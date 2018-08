Se lleva Profepa a lagarto asegurado por bomberos

Ciudad Juárez— Luego del hallazgo de un lagarto en el fraccionamiento Las Palomas, al oriente de la ciudad, ni el municipio ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han reportado datos sobre el origen del animal ni del destino que se le dio.Desde las 23:30 horas del pasado martes, tras el llamado de una persona que reportó al 911 un reptil en el patio de su domicilio, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron y capturaron a un lagarto de 1.20 metros.Luego de su captura el animal permaneció toda la noche y parte de la mañana en un tambo improvisado como jaula, con el hocico amarrado y los ojos vendados, en el área de máquinas de la estación central.El reptil estuvo custodiado por dos elementos, quienes lo bañaron con agua constantemente para mantenerlo hidratado hasta que personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) acudió por él a las 11:30 de la mañana.El Diario contactó a funcionarios de la Profepa para conocer cómo se procedió con el ejemplar, sin embargo, no dieron información al respecto.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, informó que el suceso se registró entre las calles Valle Versalles y el Camino Viejo a San Lorenzo, con la denuncia de la señora Sheila Rosales.Aunque señaló que la afectada dijo no saber cómo llegó el animal hasta su casa y pese a que los bomberos que asistieron al llamado preguntaron entre los vecinos del sector, nadie lo reclamó.De acuerdo con Fernando Licón, capitán de Bomberos, no se tiene registro de la captura de un animal de este tipo ni tamaño, únicamente de iguanas, aves silvestres y águilas, aunque expuso que el procedimiento es el mismo, “nos hablan y las capturamos pero el procedimiento es el mismo, se habla a Profepa y vienen por ellos”, expresó.

