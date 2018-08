Demandan por fraude a agencia de viajes

Ciudad Juárez— Una persona que oferta paquetes de vuelos fue demandado por usuarios a quienes al parecer defraudó ya que incumplió los tratos. Entre los afectados se encuentran personas que residen en Chihuahua y Ciudad Juárez, que alertaron a la ciudadanía para evitar que sufra un desfalco como les ocurrió a ellos.Ernesto Salayandía García, uno de los afectados, comentó que pagó un viaje para su hijo, pero el proveedor, Juan Carlos Cháirez Nevárez o AOMA Agency, incumplió el trato y lo dejó varado junto con otras 10 personas en la Ciudad de México el pasado 12 de julio y tuvieron que regresar por sus propios medios.Ante lo ocurrido, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que quedó registrada con el folio 17549/18.Sin embargo, durante la búsqueda de que su dinero le fuera reintegrado, además de otros gastos que tuvo que hacer originados por el incumplimiento del proveedor, se topó con que varias personas pasaron por la misma situación que él.Indicó que decidió hacer pública la situación para evitar que cualquier otra persona resulte afectada con la informalidad del acusado y cuenta con un grupo de WhatsApp para dar asesoría sobre situaciones similares al número (614) 256 85 20.Ayer se trató de entablar contacto con Cháirez Nevárez a través de un número telefónico proporcionado por las posibles víctimas, pero no respondió al llamado.Los servicios que ofrece son difundidos por redes sociales, a través de las cuales los clientes se comunicaron con el señalado, hicieron el trato y le depositaron diferentes cantidades de dinero, pero al final incumplió con lo ofrecido.Otra de las afectadas, Gisel Tavárez, dio a conocer que adquirió varios vuelos con motivo de su trabajo y uno personal, por los que pagó en total 30 mil pesos.De esos viajes sólo tres de ida fueron efectivos, mientras que los de regreso no se realizaron y el proveedor les ponía pretextos y culpaba a las aerolíneas.“Por culpa de él no he podido dormir, puedo perder mi trabajo y sobre todo he perdido dinero… por supuesto no se ha regresado este dinero… iremos a Fiscalía a demandarlo”, expuso.Ahizor Iván Pérez, otra víctima, indicó que tiene un pleito legal con Cháirez Nevárez desde hace años por 20 mil pesos, que incluso un juez resolvió a su favor, pero aun así no ha liquidado ese adeudo.“Prácticamente es el mismo modo de operar, se compromete a pagar, dejó de contestarme llamadas y me borró de sus redes sociales”, dijo.Iveth Rodríguez Camacho se identifica como una afectada más del hombre que ofrece vuelos a través de redes sociales.Le pidió una cotización para salir del 2 al 7 de agosto con destino a Cancún desde Ciudad Juárez, le depositó en una cuenta que él proporcionó, le envió el comprobante para que él le hiciera llegar los pases de abordar, lo que jamás ocurrió.La ciudadana le hizo el depósito desde el 7 de julio, casi un mes antes de su viaje, a pesar de que ya estaban liquidados sus vuelos nunca recibió los pases de abordar, aunque él le prometía que se los enviaría.Finalmente tuvo que comprar los boletos directamente en la aerolínea, a un costo más elevado, para poder irse ya que tenía las reservaciones en el hotel.Aunque la bloqueó de sus redes sociales, eventualmente la aceptó de nuevo, cuando le reclamó el incumplimiento, Cháirez Nevárez le solicitó una cuenta para reintegrarle lo que pagó, lo que tampoco ocurrió y sólo le dice que está en una lista de espera.Comentó que ella y su familia fueron afectadas moralmente porque sus planes vacacionales se frustraron ante el estrés creado por la situación.Una más de las víctimas, que se identificó como Rebeca, también lo demandó ante la FGE y su carpeta de investigación quedó bajo el registro 19/2018/18823.Contó que por medio de conocidos contactó a esa agencia de viajes, compró vuelo con fecha del 25 de diciembre pasado con destino a Cancún para ella y otras dos personas por un monto de 26 mil 250 pesos, los que pagó de forma directa y en mano al proveedor.La noche del 24 de diciembre le comunicó que no podría salir en su vuelo porque “rebotó” una tarjeta, pero que podría partir un día después, aunque luego cambió la fecha para el 27 de diciembre.“Cuando ya nos encontramos llegando al aeropuerto, me llama para decirme que no puedo volar”, mencionó.Al final no viajaron, el proveedor quedó en reembolsarle el dinero, durante meses estuvo exigiéndole el reintegro, pero ahora ya no le contesta ni mensajes ni llamadas.