Ciudad Juárez— Una extensa fuga de aguas de drenaje inunda las colonias Azteca, Linda Vista y San Antonio, lo que tiene hartos a vecinos de estos asentamientos que denuncian que las autoridades no ponen atención a este problema.La corriente de agua fétida se desplaza con cierta velocidad a lo largo de la calle Grecia y la inunda por completo en algunos tramos.El riachuelo incluso invadió algunas propiedades de vecinos que ahora deben aguantar el olor y los daños del agua.Rosa Angélica Díaz Chávez, habitante de la calle Otomíes, en la colonia Azteca, denunció que esta situación sucede con regularidad en el año, pero esta fuga específica, dijo, inició el miércoles.“A veces no llueve ni nada pero sigue corriendo esta sucia agua de drenaje que huele muy mal”, se quejó la mujer de 43 años entrevistada en el exterior de su domicilio. “Tenemos los aires prendidos y el mismo olor se mete. Se ha reportado, pero no hacen nada”.El Diario intentó comunicarse con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) para pedirle una postura oficial sobre el reclamo ciudadano, pero hasta el cierre de esta edición, la descentralizada no había atendido la solicitud.El Diario recorrió la zona siguiendo la ruta del agua, pero no fue posible establecer el punto de inicio.La fuga expone a los vecinos que están en contacto con esos desechos a enfermedades, consideraron algunos de ellos.“Esta agua es de drenaje”, señaló enfurecida María del Refugio Ramírez. “No es de lluvia. Ahorita va a empezar a apestar. Así dura días. No lo han venido a atender”.En la misma zona, una familia aseguró llevar 45 días pidiéndole a la JMAS que repare un problema con el drenaje el cual ocasiona que el agua se salga por el registro y les inunde su casa.Julia de la Cruz, denunció que personal en el organismo descentralizado conoce del caso, pero no envía a cuadrillas a resolverlo.Corazón Díaz Vázquez, coordinadora de Comunicación Social de la Junta, no pudo ser localizada para conocer una versión oficial sobre ambos incidentes.