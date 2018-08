Incumple Corral audiencia a padre de desaparecida

Ciudad Juárez—Veinticuatro horas después de que el gobernador Javier Corral Jurado firmara de puño y letra un compromiso de audiencia a José Luis Castillo, padre de la menor Esmeralda Castillo Rincón, privada de la libertad en el 2009, el ciudadano denunció públicamente que aún no recibe una notificación oficial de cómo, cuándo y dónde lo atenderá el jefe del Ejecutivo estatal.El padre de familia rompió el protocolo durante el arranque del foro de pacificación que se realizó el martes en Juárez, al subir al templete donde estaba el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador junto al gobernador y Corral se comprometió al insistente manifestante que llevaba la manta que ha portado en los últimos años con el rostro y nombre de su hija.“El señor López Obrador ha platicado con nosotros varias veces desde que andaba en campaña y nos dijo ‘nuestra palabra la vamos a hacer valer, señor Castillo, tomando posesión vamos a meter todos los recursos para encontrar a su hija y a las demás niñas’, pero nos subimos al templete buscando a Corral”, aclaró el padre de familia.Explicó que le dijo al gobernador que en diez ocasiones lo han buscado y no los ha recibido.“López Obrador le hizo una seña y dijo Corral que nos recibía en ese momento, que terminando su participación él nos recibía. Conociendo la palabra de Javier Corral le pedimos que nos firmara un documento donde nos iba a recibir y en efecto nos firmó, pero su palabra tiene la misma validez que su firma, en cuanto terminó se fue”, dijo el padre de familia.Explicó que tomó la decisión de subir al templete al escuchar las palabras que Corral Jurado pronunció en su discurso ante decenas de invitados, muchos de ellos actuales servidores públicos.“Él estaba hablando muy bonito, diciendo que iba a ayudar a las familias y que él luchaba hombro con hombro con las familias de hijas desaparecidas. Nuevamente queda en claro lo incongruente de las palabras del señor Corral con las acciones que él hace. Nosotros vamos a seguir en la búsqueda de nuestra niña y en la exigencia de justicia para todas y todos los desaparecidos”, prometió.Castillo dijo ayer que realizará varias acciones de protesta ante el incumplimiento de Corral.Esmeralda desapareció el 19 de mayo de 2009 a la edad de 14 años. Sus restos fueron localizados el 3 de marzo de 2013 en el arroyo El Navajo y fue hasta el 16 enero de 2015 cuando fueron notificados de la identificación de la adolescente.Martha Rincón y José Luis Castillo, acompañados de su abogado David Peña y la activista social Norma Andrade, dieron a conocer que ante la desconfianza que prevalece hacia la Fiscalía de la Mujer y los procedimientos empleados, solicitaron copia del expediente para conocer los estudios realizados por el laboratorio Bode y los peritos de la FEM que identificaron a la adolescente.El matrimonio fue claro en señalar que hasta en tanto no sean disipadas cada una de sus dudas, para ellos su hija está viva y seguirán buscándola.

