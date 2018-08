Ciudad Juárez— Han sido más de 760 asesinatos en poco más de 7 meses en Ciudad Juárez. Conforme se ha intensificado la guerra entre grupos del crimen organizado, los ‘valores entendidos’ o ‘códigos de respeto’ entre criminales se han ido transgrediendo cada vez más.Desde marzo pasado –cuando inició la pugna interna entre la pandilla ‘Los Aztecas’–, los casos donde han sido atacadas familias enteras, parejas, madres o padres con sus hijos menores de edad, se tornaron un lugar común en la frontera.Los escenarios de la violencia son viviendas, principalmente localizadas en el suroriente, o automóviles cuyos tripulantes fueron perseguidos a balazos sin importar la presencia de niños.De acuerdo con datos periodísticos, los crímenes ocurren igual de día que de noche y los últimos registros evidencian una saña cada vez mayor en los asesinatos.El 20 de julio, alrededor de las 21:15 horas, cuatro integrantes de una familia fueron atacados por sicarios, en las calles Arroyo de las Víboras y Gardenia, en la colonia Felipe Ángeles.El objetivo del atentado era el conductor, que repelió la agresión. Antes de darle muerte no sólo a él sino a su hija, intentó escapar por las calles del sector, hasta perder el control de una camioneta Escape que terminó volcada.Un mes antes, el 21 de junio, otro hombre fue ejecutado en Álamos de Senecú. También murió su madre.Estos dos casos generaron discusiones de usuarios de las redes sociales, sobre “la irresponsabilidad” de criminales de exponer a sus familiares al viajar con ellos en automóviles.De acuerdo con distintos estudios disponibles en internet, aunque asesinar a las mujeres y a hijos de rivales criminales significaría en automático una reacción o venganza con las mismas características, supone también un ‘beneficio’ para su guerra.“Al matar a un hijo del rival se elimina a un competidor del camino, se logra un crimen con menos testigos, se intimida al enemigo y se genera temor y sumisión entre la población e incluso autoridades”, de acuerdo a Javier Oliva, experto en seguridad por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), aseguró en una entrevista para BBC Mundo, que faltan estudios para saber qué ocurre en realidad donde los ataques alcanzan a familiares de narcotraficantes.“Se requieren estudios victimológicos, porque no se realizan. Estos estudios arrojarían información sobre cuál es realmente el objetivo de los grupos criminales¨, agregó el investigadorLa violencia derivada del narcotráfico en esta frontera ha dejado más de mil 600 asesinatos en 18 meses.Esta tendencia de la criminalidad no es exclusiva de Ciudad Juárez. Los antecedentes más recientes de familias asesinadas se encuentran en Tamaulipas, estado donde la violencia del narcotráfico rompió todas ‘las reglas del narcotráfico’.Los casos que más llamaron la atención sucedieron hace dos años. En julio de 2016. Seis familias fueron masacradas en ese mes y entre las víctimas hubo desde adultos mayores, mujeres, hasta menores de un año de edad.

