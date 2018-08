Ciudad Juárez—Aunque sin mayores expectativas de justicia, organizaciones no gubernamentales que trabajan directamente con víctimas del delito en Juárez consideraron positiva la experiencia del Foro Escucha Ciudad Juárez, por la Pacificación y Reconstrucción Nacional.Sin embargo expresaron que la improvisación del evento fue revictimizante principalmente para las madres y los padres de personas desaparecidas y asesinadas.“Ahora, 24 horas después, esperamos saber qué hacen con esa información que se llevaron. Creemos que las propuestas que nosotros llevamos son para que se proyecten y se alcancen; lo más urgente durante este sexenio es la atención a las víctimas”, dijo Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).“No nos podemos hacer ilusiones que se cumplan todas esas solicitudes, pero nos queda claro que dejaron encaminado esa proyección del otro país que necesitamos y que no corresponde a la realidad que vivimos. Queremos un país en donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y a la justicia para las familias de las víctimas”, agregó.Indicó que en un año se verá si lo que ha expresado este gobierno electo es cierto o no. “Las señales tienen que ser claras y va en el sentido de hacer las cosas diferentes, sabemos que es una meta difícil que no se puede cumplir este sexenio, pero que sí que construya el camino con pasos firmes que nos den certeza de que habrá justicia”.Yadira Cortés, quien participó en la mesa de seguridad y justicia y representó a la Red Mesa de Mujeres, dijo que algunas personas como Ricardo Alanís, padre de la estudiante universitaria Mónica Alanís Esparza, optaron por abandonar el espacio del diálogo ya que consideraron que quienes moderaron las mesas de víctimas eran expertas en temas de género, pero carecían de experiencia en el trato a las víctimas.“Las madres y los padres de mujeres asesinadas les han dado el voto de confianza al asistir, porque tienen fe y esperanza en que haya un cambio significativo. Pero entrando se dieron cuenta que quienes estaban en el panel son expertas en género y la primera pregunta fue ¿en qué le ha afectado a usted el hecho que ha vivido? y eso generó efectos estresantes y abrieron viejas heridas”, dijo Cortés.No sabemos aún si este foro será una simulación, esperamos que no, agregó la activista.Las moderadoras de la mesa de víctimas declinaron dar a conocer las conclusiones, al señalar que se les pidió no dar información por el compromiso de confidencialidad con las víctimas que participaron.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.