'No hay signos de que las cosas puedan cambiar'

Ciudad Juárez—En Juárez no existe un solo signo que indique que las cosas van a cambiar, al contrario, la violencia se agudiza, dijo el sacerdote de la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en el fraccionamiento Oasis Revolución y vecino del fraccionamiento Praderas de los Oasis, donde ocurrió la masacre de 11 personas, todas ellas menores de 25 años.Entrevistado tras la visita a Juárez del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para iniciar los Foros de Escucha encaminados a la Pacificación y Reconstrucción Nacional el párroco expuso que al candidato ganador aún le faltan varios meses para asumir el cargo y que responda a los reclamos de justicia.“Ha sido muy trágico lo que ha pasado en Juárez y sigue pasando, no hay un solo signo hoy por hoy que nos permita pensar que esto va a cambiar, no hay, no con estos foros donde un presidente electo que ya dijo que él empieza hasta el primero de diciembre… ¿y mientras?”, cuestionó.Agregó que realizar propuestas está muy bien.“Que se hagan y que se realicen las políticas públicas en un futuro. Pero los reclamos actuales ¿esos qué?”, preguntó el sacerdote.– Para escucharlos y atenderlos está un gobernador y un presidente municipal, se le expuso.– “Hay tres entidades de gobierno. Hay tres poderes en cada una de las entidades de Gobierno y en Ciudad Juárez no se alcanza a ver su trabajo”, dijo.Mario Manríquez, representante de la asociación Fomento del Tejido Social de Ciudad Juárez (Fotesocj), también reprobó la apatía de los ciudadanos ante hechos que calificó indignantes como el asesinato de 11 personas, todas menores de 25 años.“Fue un evento muy trágico, muy doloroso, yo lamento realmente la falta de impacto de la noticia, pareciera que no pasó nada; los órdenes de gobierno han reaccionado con una serenidad impresionante, los empresarios, la sociedad entera pareciera que nos estamos acostumbrando a ver que mueren las personas sin entender lo que sucede”, expuso.“Hay un antecedente de asesinatos que han dañado a la ciudad. El decir que Juárez es resiliente es un error, porque la resiliencia es una cualidad que se aplica en los materiales cuando son probados y vuelven después de la prueba a tener la misma resistencia, pero el ser humano no es así”, explicó.Dijo que cuando matan a un padre su hijo queda huérfano; cuando a una mujer le matan a su esposo ella queda viuda.“Entonces ya no eres el mismo y ya no hay resiliencia posible, tienes qué salir adelante como huérfano, como viuda o viudo, es decir, si se quieren resaltar otras cosas como fortaleza, valor, sí, pero también nos lleva a dejar de dimensionar la pérdida de vida un ser humano, que es valiosa, que impacta, que transforma la vida de sus seres queridos y de la misma persona pues se trunca su ser”, planteó.“En esta ciudad, que ha acumulado casi de 13 mil 600 asesinatos en una década sin existir de por medio un conflicto armado, no se puede traer a las víctimas al centro”, sostuvo el párroco.“Cuando hablamos en estos foros de atención a las víctimas, de ponerlas al centro, no es así, no las podemos poner al centro porque muchas de ellas ni siquiera las podemos encontrar. Algo anda mal en este enfoque, el ser humano es el que tiene que estar en el centro con su dignidad y trascendencia para valorarlo de una manera positiva y para no perdernos”, dijo.La muerte de las once personas es trágica, ¿qué pasa en nuestra ciudad?, ¿por qué no hay presencia de las organizaciones internacionales de derechos humanos exigiendo justicia, exigiendo a las autoridades resultados de una forma radical, contundente; cuestionando la falta de autoridades en el lugar de los hechos o apoyando a las familias, consolarlas. Todos esos huecos son terribles, no debieran existir”, consideró el sacerdote.