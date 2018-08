Desaparece 'Rafita' cuando iba a la tienda

Ciudad Juárez— Un niño de seis años se perdió la tarde del pasado miércoles en la colonia Praderas del Pacífico, al sur poniente de la Ciudad.Lo anterior ocurrió después de ser enviado a la tienda de abarrotes y ya no regresó, de acuerdo con una denuncia presentada en la Fiscalía de Distrito Zona Norte.El menor, David Santillán, a quien apodan “Rafita”, estaba al cuidado de su abuela mientras sus padres trabajaban, según informó David Santillán Carrillo, padre del menor.Contó que su madre estaba en una maquiladora trabajando y él buscando otro trabajo, ya que también es obrero en una fábrica y buscaban dejar el menor tiempo posible al niño a cargo de su suegra.Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas aproximadamente de ayer.El papá de Rafita dijo que la versión que tiene es que la abuela mandó a su hijo a la tienda de la esquina pero tardó demasiado y al irlo a buscar resultó que los abarrotes estaban cerrados.Vecinos organizaron una búsqueda infructuosa por la colonia durante dos horas no sin antes avisar a la Policía municipal.De acuerdo con el padre se recogió una versión de los vecinos que señala que Rafita fue subido a un vehículo gris, pero no se ha confirmado.El menor acababa de graduar de kínder y está inscrito para iniciar la primaria en una escuela del sector.La familia vive sobre la calle Acapulco que se ubica entre el bulevar Oscar Flores Sánchez y el eje vial juan Gabriel, al sur de la calle Ponciano Arriaga.Al cierre de esta edición los familiares no tenía noticias de su localización y ya habían recibido una extorsión vía Facebook.Uno de los parientes dijo que detrás de un perfil falso les pedían dinero para decirles dónde estaba el niño.No accedieron porque un policía que buscaba al menor los estaba acompañando y fue quien les advirtió de que era una extorsión.El fiscal Zona Norte, Jorge Nava López, comentó que se había emitido una alerta Amber a las diferentes corporaciones para localizar al niño de seis años de edad.El pasado 4 de julio un menor de 11 años salió de su domicilio y no ha sido localizado, en la colonia Melchor Ocampo.Nava dijo que se continúa la búsqueda de Juan Manuel Ruiz García, alias “Tomatito” y que ambos casos son una prioridad para la Fiscalía.

