Quedan sin luz y sin comida...

Ciudad Juárez— Por cerca de 17 horas habitantes de la colonia Torres del Sur permanecieron sin servicio de energía eléctrica, lo que ocasionó que aproximadamente 200 vecinos de las privadas 1840 y 1820 en la calle Mitla y Uxmal durmieran afuera de sus domicilios y tuvieran pérdidas totales de su comida refrigerada.Ejemplo de ello es la familia Rojas, que expuso que pese a insistir en más de ocho ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para recuperar el servicio, la respuesta fue nula, pues desde las 6:00 de la tarde del miércoles escucharon tronar un transformador y no fue hasta las 11:30 de la mañana de ayer que recuperaron la energía eléctrica en sus casas.“Se nos hace tan injusto porque ellos nos piden que paguemos a cierto día y nosotros hablamos porque son servicios que pagamos y ellos nos atienden cuando se les da la gana, y lo que yo vi ahorita en la mañana (ayer) es que estaban los de la Comisión, movieron unos cables y ya hubo luz”, expresó una afectada. (Abril Salgado)También mencionó que debido al calor todos los vecinos durmieron al exterior, muchos incluso en sus vehículos, aunque no sin el temor de que algún hecho violento pudiera ocurrir.Además, otros entrevistados mencionaron que esto ocasionó un golpe muy duro a su economía, pues todo con lo que contaban en sus refrigeradores se echó a perder, principalmente carnes y verduras, a tal grado que en un intento por conservar sus alimentos, durante la noche y la madrugada algunos corrían a tiendas cercanas para comprar hielo.Entre los casos de afectados por esta situación, una estudiante resaltó que no le fue posible realizar una tarea y aunque buscó entre lugares cercanos, los intentos por conseguir electricidad para realizarla fueron fallidos y al llegar a la escuela una docente la sacó de clase por no asistir con dicho trabajo.

