Ciudad Juárez— El partido Morena, el segundo con mayor representación en la próxima legislatura local, ha retrasado la definición de su agenda legislativa hasta que el Instituto Estatal Electoral (IEE) defina la asignación de diputados plurinominales.Ese proceso definición por parte del IEE apenas inició esta semana, después de resolver los juicios de impugnación que presentaron partidos políticos y candidatos independientes a distintos cómputos distritales.Por lo tanto, dijo el presidente estatal de ese instituto político, Martín Chaparro, tampoco se ha llegado a un acuerdo para definir al que será el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado.“Mientras no me asignen a los diputados plurinominales no puedo reunirlos para tomar la decisión”, dijo el líder partidista.“Sí nos retrasa, por supuesto que nos retrasa, nos está haciendo mella ese asunto”, reconoció.Morena no ha definido a su coordinador parlamentario y tampoco la agenda, mientras que el IEE prevé tardar por lo menos dos semanas para la asignación de plurinominales, unos días antes de que tomen protesta el 1 de septiembre.De manera extraoficial, en el interior del partido se han mencionado dos prospectos de diputados electos para la coordinación parlamentaria de la institución, que ganó en el proceso electoral 10 curules por la vía de mayoría relativa.Ellos son Benjamín Carrera Chávez, diputado electo por el quinto distrito local, y Gustavo de la Rosa Hickerson, representante popular del distrito 07.Chaparro dijo, sin embargo, que no se puede definir al coordinador de la bancada morenista si no están definidos los plurinominales.No obstante, señaló que tienen asuntos prioritarios, como la reducción del presupuesto del Estado, en el que se reflejen los planteamientos del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de adelgazar la nómina y no derrochar los recursos.“Que no ande el gobernador pidiendo autorización para nuevos préstamos”, expuso como uno de los asuntos de primer orden que se van a tratar.También que los nombramientos de los fiscales, “que Javier de alguna manera está presionando para que se hagan ya, nosotros estamos pidiendo que no se le dejen a esa bancada sino sean planteamientos que la bancada nueva retome”.